نظارتهای بهداشتی در کشتارگاههای دام گلستان تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بايرام گلدي پوري بعدازظهر سه شنبه در جلسه شوراي هماهنگي دامپزشکی افزود: با توجه به افزايش خريد و مصرف فرآورده هاي خام دامي از قبيل گوشت سفيد و قرمز توسط شهروندان ، طرح تشديد نظارت بهداشتي ويژه ماه مبارك رمضان با توجه به وظيفه خطير اين اداره كل در زمينه نظارت بهداشتي در تمامي كشتارگاههاي استان با هدف جلوگيري از ورود مواد خام دامي غير بهداشتي در سفره رمضان مردم اجرا شد.

وي اظهار داشت : در ماه مبارك رمضان به منظور حفظ سلامتي و رفاه حال همشهريان اكيپهاي ثابت و سيار بازرسي بهداشتي دامپزشكي در دو شيفت كاري در قالب طرح تشديد،بر كليه مراكز عرضه ، توليد و نگهداري فرآورده هاي خام دامي از قبيل گوشت قرمز، مرغ فروشي‌ها، مراكز عرضه ماهي، كشتارگاه‌هاي دام و طيور و مراكز جمع آوري شير و خودروهاي حمل اين فرآورده ها و ... در سطح استان نظارت ويژه خواهند كرد.

معاون سلامت اداره كل دامپزشكي استان تاكيد كرد: با عنايت به استقبال گسترده عموم مردم جهت تامين مايحتاج و فرآورده هاي خام دامي و پروتئيني و نيز توزيع گسترده فرآورده هاي مذكور به صورت تازه و منجمد در فروشگاه ها، تعاونيهاي مصرف و مراكز عرضه سطح شهر در ماه مبارك رمضان و نيز احتمال سوء استفاده برخي افراد سودجو به ويژه افراد دوره گرد و دستفروش جهت عرضه فرآورده هاي خام دامي غير بهداشتي و ارزان قيمت از قبيل عرضه گوشت قرمز بدون مهر دامپزشكي، عرضه گوشت چرخ شده از قبل، عرضه مرغ قطعه بندي شده فاقد هويت، حمل و نقل و عرضه انواع گوشت سفيد و قرمز با وسائل فاقد سردخانه و عرضه فرآورده هاي بسته بندي شدهغير مجاز بدون تاريخ توليد، انقضا و كد دامپزشكي این طرح اجرا می شود.

وی تاکید کرد: لازم است تمامي شهروندان عزيز جهت پيشگيري از ابتلا به انواع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و نيز حفظ سلامتي خود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با شماره تلفن پيغام گير 1512 به ستاد نظارت بر فرآورده هاي خام دامي دامپزشكي استان اطلاع داده تا اقدام لازم صورت گيرد.