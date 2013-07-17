تشکیل دفتر روسای جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری خوب است/ مجلس هفتم با این دفتر مخالفت کرده بود 

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: موضوع تشکیل دفتری در نهاد ریاست جمهوری با عنوان دفتر رئیس جمهور سابق از زمان آقای خاتمی مطرح شد و این موضوع اتفاقا فکر خوبی است یعنی باید شان و جایگاه روسای جمهور سابق محفوظ بماند.

وی اظهار داشت: من صد در صد تایید می کنم که روسای جمهور سابق؛ نه رئیس جمهور سابق، یک دفتر با چند پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری داشته باشد و افرادی نیز با آنها خدمات بدهند تا هم احترام آنها حفظ شود و هم به نوعی فعالیت داشته و مشاوره بدهند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس با بیان اینکه مجلس هفتم این مصوبه دولت خاتمی مبنی بر تشکیل دفتر یک کوچک با 5 پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری را باطل کرد، گفت: الان هم با یک دفتر کوچک برای روسای جمهور سابق موافقم تا هر کسی خواست از آن استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه در نهایت این کار نیاز به اجازه مجلس دارد گفت: امیدوارم برخوردی که مجلس هفتم با مصوبه دولت قبل داشت را این مجلس نداشته باشد.