  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

تابش در گفتگو با مهر:

تشکیل دفتر روسای جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری خوب است/ مجلس هفتم با این دفتر مخالفت کرده بود 

تشکیل دفتر روسای جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری خوب است/ مجلس هفتم با این دفتر مخالفت کرده بود 

نماینده اصلاح طلب مجلس با بیان اینکه با تشکیل دفتر روسای جمهور سابق در نهاد ریاست جمهور موافقم گفت: این اقدام در زمان آقای خاتمی انجام گرفت اما مجلس هفتم با آن مخالفت کرد.

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: موضوع تشکیل دفتری در نهاد ریاست جمهوری با عنوان دفتر رئیس جمهور سابق از زمان آقای خاتمی مطرح شد و این موضوع  اتفاقا فکر خوبی است یعنی باید شان و جایگاه روسای جمهور سابق محفوظ بماند.

وی اظهار داشت: من صد در صد تایید می کنم که روسای جمهور سابق؛ نه رئیس جمهور سابق، یک دفتر با چند پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری داشته باشد و افرادی نیز با آنها خدمات بدهند تا هم احترام آنها حفظ شود و هم به نوعی فعالیت داشته و مشاوره بدهند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس با بیان اینکه مجلس هفتم این مصوبه دولت خاتمی مبنی بر تشکیل دفتر یک کوچک با 5 پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری را باطل کرد، گفت: الان هم با یک دفتر کوچک برای روسای جمهور سابق موافقم تا هر کسی خواست از آن استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه در نهایت این کار نیاز به اجازه مجلس دارد گفت: امیدوارم برخوردی که مجلس هفتم با مصوبه دولت قبل داشت را این مجلس نداشته باشد.

 

 

کد مطلب 2099232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها