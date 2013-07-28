از عملکردم در لندن راضی هستم/ خسته بودم و استراحت نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی در یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی لیگ الماس که تحت عنوان سالگرد المپیک 2012 لندن در این شهر برگزار شد، رکورد 64.88 متر را از خود بر جای گذاشت و به عنوان پنجمی این مسابقات دست یافت. این نتیجه باعث شد تا خیلی‌ها حدادی را از فرم ایده آن خود در این فصل دور بدانند با این حال خود حدادی از شرایطی که در لندن داشت ابراز رضایت کرده است.

برترین پرتابگر دیسک آسیا در گفتگویی در خصوص عملکردش در این رقابتها خاطرنشان کرد: من برای دریافت ویزا باید به مسکو می‌رفتم و بیش از چهار ساعت هم برای این کار معطل شدم. بعد از آن هم بلافاصله راهی فرودگاه شدم که پروازی چندین ساعته به لندن داشتم. زمانی هم که به این شهر رسیدم خسته و کوفته بودم و استراحت آنچنانی نداشتم.

احسان حدادی در ادامه تاکید کرد: با توجه به شرایطی که داشتم فکر می‌کنم نتیجه خوبی کسب کردم و از رکوردم راضی هستم.