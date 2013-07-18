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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۶:۵۷

با وجود دریافت پیشنهاد میلیاردی؛

جواد نکونام در استقلال ماند/ حضور کاپیتان تیم ملی ایران در امارات منتفی شد

جواد نکونام در استقلال ماند/ حضور کاپیتان تیم ملی ایران در امارات منتفی شد

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که پیشنهاد میلیاردی از باشگاه الشارجه امارات دریافت کرده بود، با مسئولان باشگاه استقلال برای یک فصل دیگر به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نکونام روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد راهی امارات خواهد شد تا قراردادش را با باشگاه الشارجه امضا کند اما او چهارشنبه شب در دیدار با علی فتح‌الله‌زاده با وی به توافق رسید تا یک فصل دیگر پیراهن آبی پوشان را برتن کند. قبل از این آندرانیک تیموریان هم قراردادش را با استقلال امضا کرده بود.

کد مطلب 2099445

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