جواد نکونام در استقلال ماند/ حضور کاپیتان تیم ملی ایران در امارات منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نکونام روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد راهی امارات خواهد شد تا قراردادش را با باشگاه الشارجه امضا کند اما او چهارشنبه شب در دیدار با علی فتح‌الله‌زاده با وی به توافق رسید تا یک فصل دیگر پیراهن آبی پوشان را برتن کند. قبل از این آندرانیک تیموریان هم قراردادش را با استقلال امضا کرده بود.