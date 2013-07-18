والدین "ترایون مارتین" خواستار تحقیق"اوباما" درباره قتل او شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "هیل" ، والدین "ترایون مارتین" نوجوان به قتل رسیده آمریکایی از "باراک اوباما" خواستند تا به دقت درباره قتل او تحقیق کند.

والدین این نوجوان آمریکایی بعد از آن این درخواست را از رئیس جمهور آمریکا کردند که قاتل او " جرج زیمرمن" توسط هیئت منصفه تبرئه شده و بی گناه معرفی شد.

مادر این مقتول در مصاحبه ای با شبکه سیس بی اس ضمن طرح این درخواست گفت: حداقل تحقیق کنید ببینید چه اتفاقی افتاده است ، پسر من فقط آهسته راه می رفته است.

وی در ادامه گفت: تبرئه یک قاتل پیام وحشتناکی را برای نوجوانان دارد.

مارتین یک نوجوان سیاهپوست آمریکایی بود که از سوی جرج زیمرمن هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد.

زیمرمن علت شلیکش به این نوجوان سیاهپوست را راه رفتن مشکوک از سوی این نوجوان اعلام کرده و گفت شلیکش به وی دفاع از خودش بوده است.

تبرئه این قاتل سفید پوست موجی از اعتراض را نسبت به وجود بی عدالتی در جامعه آمریکا به وجود آورده است.

اوباما قتل این نوجوان آمریکایی را یک تراژدی خوانده و در عین حال خواستار حفظ آرامش از سوی جامعه آمریکا شده است.