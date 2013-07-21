مردم آمریکا به تبرئه قاتل یک نوجوان سیاه پوست معترضند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "یو اس ای تودی" ، روز شنبه هزاران نفر از مردم آمریکا در بیش از صد شهر این کشور در حمایت از "ترایون مارتین" نوجوان به قتل رسیده آمریکایی به خیابانها ریختند.

معترضان با برگزاری تجمع "عدالت برای ترایون" مراتب اعتراض خود رابه رای دادگاه آمریکا در تبرئه"زیمرمن" قاتل سفید پوست این نوجوان سیاه پوست آمریکایی ابراز داشتند.

هفته گذشته زیمرمن سفید پوست که با گلوله یک نوجوان سیاهپوست آمریکایی را به قتل رسانده بود توسط دادگاه آمریکا به بهانه دفاع قانونی ازخود تبرئه شد.

تبرئه وی توسط دادگاه آمریکایی موجب اعتراضات گسترده به بی عدالتی حاکم بر جامعه آمریکا شد بطوریکه حتی روز گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا هم به این موضوع واکنش نشان داد.

"باراک اوباما" رئیس جهور امریکا نیز با اعتراض به بی عدالتی موجود در این کشور گفت : من هم می توانستم 35 سال قبل تبدیل به یک تریون مارتین شوم.