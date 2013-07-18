به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی The Nation می‎نویسد: "در حالی که حدود دو سال پیش اوباما گفته بود: "زمان آن رسیده که رئیس جمهور اسد، کناره بگیرد"، بشار اسد هم اکنون دست بالا را دارد و نیروهایش در حال تار و مار کردنِ معارضان سازمان نیافته خود هستند. هنوز برای آمریکا کاملاً دیر نشده است که با وجود سیاست شدیداً اشتباهشان در سوریه، چیزی به دست بیاورند، اما باید سریع باشند."

دیوید اینیاتوس، در واشنگتن پست در تشریح سیاست آمریکا درباره معارضان سوری، آنها را در راستای تاریخی از جنبش های مخالفت، گروه‎های شورشی، و ناراضیانی که ابتدا توسط آمریکا تشویق می‎شودند و سپس رها می‎شوند. وی این روند را از زمان جنگ سرد می‏‎داند.

باب دریفوس، تحلیلگر سیاست خارجی و دفاعی این نشریه، ضمن یادآوری یکی دیگر از مطالب خود، می نویسد: "هر چه آمریکا در سوریه انجام داده اشتباه بوده و اوباما در این زمینه مقصر است: وی از اسد خواست کناره بگیرد، با گفته‎هایش از مخالفین حمایت کرد، خطوط قرمز تعیین کرد و حال خود را در وضعیتی می‎بیند که آمریکا با شکست بزرگی راهبردی توسط اسد و حامیانش روسیه-ایران-حزب الله مواجه شده است."

وی معتقد است که تا کاملاً دیر نشده است، اوباما باید کاملاً در سیاست های خود تجدیدنظر کند و به توافقی در زمینه سوریه با روسیه، ایران و حزب اله دست یابند.