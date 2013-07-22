برگزاری دو دیدار در سومین شب مسابقات واليبال جام رمضان خراسان شمالي

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام هيئت واليبال خراسان شمالي، در سومين شب برگزاري مسابقات واليبال جام رمضان خراسان شمالي دو ديدار در گروه ب اين مسابقات در محل سالن ملت بجنورد برگزار مي شود.

امشب و از ساعت 21 در ديدار اول تيم هاي هيئت والیبال شوقان و رب دشت بهار مانه و سملقان به مصاف هم مي روند و در بازي دوم نيز تيم مدعي موتور کراس بجنورد برابر چاپ و بنر سیمیا اين شهرصف آرايي مي كند.

در شب دوم این مسابقات كه جمعه هفته گذشته برگزار شد؛ دیدار بين تیم های آب منطقه ای خراسان شمالي و آهن آلات مهدوی در گروه الف با نتیجه سه بر صفر به سود تیم آب منطقه ای به پایان رسید و در ديگر ديدار اين شب نيز از گروه ب تیم موتورکراس با نتیجه سه بر دو از سد تیم رب دشت بهار گذشت.

چهارشنبه شب هفته پيش و در نخستين شب از رقابت هاي واليبال جام رمضان خراسان شمالي هم تيم آهن آلات شهر ما اسفراين به مصاف تيم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی رفت و موفق شد حريف خود را با حساب سه بر صفر مغلوب كند.

همچنين در ديگر ديدار اين شب تيم چاب و بنر سيميا با همين نتنيجه هيئت واليبال شوقان را از پيش رو برداشت.

مسابقات واليبال جام رمضان خراسان شمالي با حضور هشت تيم در دو گروه چهار تيمي برگزار مي شود كه در مرحله نخست اين رقابت ها در گروه الف تيم هاي آب منطقه اي، آهن آلات مهدوي، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی و آهن آلات شهر ما اسفراين و در گروه ب نيز تیم های رب دشت بهار مانه و سملقان، هيئت واليبال شوقان، چاپ و بنر سيميا و موتور كراس به مصاف يكديگر مي روند.

مسابقات واليبال جام رمضان روزهاي زوج و جمعه پس از افطار از ساعت 21 و سي دقيقه در سالن ملت بجنورد برگزار مي شود و تماشاي رقابت ها نيز براي عموم علاقه مندان رايگان است.

در پايان مرحله نخست دو تيم اول و دوم هر گروه به مرحله پاياني راه مي يابند.