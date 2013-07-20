درباره فضیلت، کیفیت و زمان صلوات/ بخیل کسی است که از صلوات دریغ کند

يكي از عبادات مهم در اسلام كه فوائد زيادي را در بردارد و بشر به و سيله آن به مقاصد خود مي رسد،و وظيفه هر فرد مسلمان در هر شبانه روزاست موضوع صلوات بر پيمبر و آل اوست، كه نوعي ارتباط ميان انسان و آفريدگار جهان مي باشد و در قرآن و روايات بسياري درباره آن سفارش اكيد شده كه از باب نمونه،به بعضي از آن اشاره مي شود.

خداوند در آیه 56 سوره احزاب مي فرمايد: به راستي كه خدا و فرشتگان بر پيامبر درود مي فرستند اي كساني كه ايمان آورده ايد بر او درود بفرستيد و تسليم باشيد.

ابوحمزه ثمالي از امام صادق(ع) معني آيه را مي پرسد که حضرت مي فرمايد: صلوات از خداي عزوجل، رحمت و از فرشتگان، تزكيه و از مردم، دعا است و اما گفتار خداوند عزوجل تسليم باشد، يعني تسليم در برابرآنچه از پيغمبرصلي الله عليه وآله وارد شده است.1

ازحضرت رضا(ع) روايت شده که فرمود: هر كه بر چيزي كه گناهان او را نابود سازد، توانايي نداشته باشد، پس بايد كه بر محمد و آل او صلوات فرستد، زيرا صلوات، گناهان او را خراب مي سازد و فرمود صلوات بر محمد و آل او، در نزد خدا برابر تسبيح و تهليل و تكبير است.2

از حضرت علي(ع) نقل گرديده که تاکید فرمود بر محمد و آل محمد صلوات بفرستيد، زيرا كه خداوند عزوجل، در وقتي كه محمد صلي الله عليه و آله را ياد كنيد و او را دعا نماييد و در حفظ او بكوشيد دعايتان را قبول خواهد فرمود.3

از امام صادق(ع) روايت شده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: صلوات فرستادن شما بر من، اجابت دعاي شما و پاكيزگي اعمالتان مي باشد.4 همچنین از حضرت رسول (ص) نيز وارد شده در حقيقت بخيل آن كسي است كه من در نزد او يادآورشوم، پس بر من صلوات نفرستد.5

همچنین از امام صادق(ع)و روايت شده که فرمورد: هرگاه نام پيمبربرده شد، بر او زياد صلوات فرستيد، زيرا هركه برپيغمبر يك مرتبه صلوات فرستد،خداوند بر او در ميان هزار صف از فرشتگان هزار صلوات فرستد و ازآنچه خداوند آفريده، چيزي باقي نمي ماند، جز آنكه بر اين بنده به جهت درود خدا بر او و صلوات فرشتگان درود فرستد و از اين كار روگردان نيست مگر نادان مغرور كه در حقيقت خدا و رسول او از او تبري جسته اند.6

كيفيت صلوات

از امام صادق(ع) روايت شده كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند: صداي خود را به صلوات بر من كشيد، زيرا آن، نفاق را بر طرف خواهد نمود.7

ابن سنان از امام صادق(ع) نقل مي كند: روزي پيغمبر اكرم(ص) به علي(ع) فرمود آيا تو را مژده ندهم؟ عرضه داشت بفرماييد، پدر و مادرم فدايت باد! تو هميشه به هرخوبي مژده دهنده هستي. حضرت فرمود: جبرئيل براي من چيز شگفت آوري آورده. علي(ع)پرسيد؛چه آورده يا رسول الله؟ فرمود؛به من خبر دادكه؛ هرگاه كسي از امت بر من صلوات فرستد و به دنبال آن بر اهل بيت من صلوات فرستد، براي او درهاي آسمان باز خواهد شد و فرشتگان هفتاد بار بر او صلوات فرستد، گرچه گنهكار بسيار خطاكار باشد، سپس گناهان از اومي ريزد، چنان كه برگ از درخت مي ريزد، و پروردگار تبارك و تعالي فرمايد؛ لبيك اي بنده من و سعديك! و به فرشتگان خود مي فرمايد؛ اي فرشتگان من! شما بر او هفتاد بار درود فرستاديد و من بر او هفتصد صلوات مي فرستم و چون بر من صلوات فرستد و به دنبال صلوات بر من،اهل بيت مرا نياورد و فقط بگويد؛ اللهم صل علي محمد. ميان آن صلوات و آسمان، هفتاد پرده افتد و خداوند بزرگ فرمايد؛ لا لبيك و لا سعديك؛اي فرشتگان من او را بالا نبريد،مگرآنكه به نبي من،عترت او را ملحق سازد و بگويد؛اللهم صل علي محمد وآل محمد، پس پيوسته محجوب است تا آنكه به من،اهل بيتم را ملحق گرداند.8

اوقات صلوات

چون حقيقت صلوات نوعي ارتباط است ميان بنده و مولا و تجديد عهدي است از خلق نسبت به خالق، لذا نمي توان براي آن وقتي قرار داد، بلكه بايد گفت؛ در تمام اوقات مستحب است، بلكه زماني واجب خواهد شد مانند صلوات در تشهد نماز و در نذر و گاهي مستحب موكد، مانند جايي كه نام حضرت برده مي شود كه اگر كسي صلوات نفرستد، طبق بعضي روايات خداوند او را از رحمت خود دور سازد .

رسول خدا(ص) فرمود؛ كسي كه ماه رمضان را درك كند پس آمرزيده نشود، خداوند او را از رحمت خود دور سازد و هر كه پدر و مادر خود را درك نمايد، پس آمرزيده نشود خداوند او را از رحمت خود دور سازد و هر كه نام من در نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد پس آمرزيده نشود خداوند او را از رحمت خود دور مي فرمايد. 9



--------------------------

1- بحار،ج 94،ص 55 ومعاني الاخبار، ص 368

2- بحار،ج 94، ص 47

3- حار،ج 94، ص 50

4- بحار،ج 94، ص 55

5- بحار،ج 94 ، ص 55

6- بحار،ج 94،ص 57

7- بحار،ج 94،ص 59

8-بحار،ج 94،ص 56

9- بحار،ج 94،ص 47