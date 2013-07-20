ضريب نفوذ گاز در شهرهاي يزد به 93 درصد رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا پيله ور، پيش از ظهر شنبه در جمع پيمانكاران شركت گاز استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر از 22 شهر استان يزد، 16 شهر و از 609 روستای واجد شرایط گازرسانی، 144روستا به شبکه گاز طبیعی متصل هستند.

وي با اشاره به فعالیت های شاخص شركت گاز در سال گذشته، افزود: آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به بافق، مروست، فاز دوم هرات، دیهشک و دشتغران طبس، آغاز عملیات اجرایی خط انتقال گاز ندوشن، گازرسانی به 411 گلخانه، یک هزار واحد صنعتی، 38 روستا را از برنامه هاي شاخص شركت گاز استان يزد اعلام كرد.

پارسال 29 هزار مشترك به جمع مشتركان گاز استان يزد پيوستند

پيله ور عنوان کرد: در سال 91، بیش از 12 هزار انشعاب گاز نصب، 29 هزار مشترک جدید جذب و 141 هزار متر مکعب بر ساعت گاز طبیعی در صنایع استان جایگزین شد و این در حالی است که به ترتیب میزان مصوب شده در سال گذشته برای این شرکت هشت هزار و 500 انشعاب، 13 هزار مشترک و 70 هزار متر مکعب بر ساعت گاز جایگزین بوده است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب و رضایت بخش این شرکت در زمینه های آموزش، پژوهش و نظام پیشنهادات، از برگزاری 249 دوره آموزشی با موضوعات عمومی و تخصصی با سرانه 75 ساعت، انجام و پیگیری هشت پروژه پژوهشی و دریافت یک هزار و 121 پیشنهاد با سود صرفه جویی حاصل شده به میزان پنج میلیارد و 700 میلیون ریال خبر داد.

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اولويت مهم شركت گاز استان يزد است

پیله ور همچنين عنوان كرد: گازرسانی به واحدهای صنعتی در راستای رونق اقتصادی و کاهش آلودگی های زیست محیطی به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اولویت های مهم این شرکت بوده است.

وی افزود: از ابتدای تاسیس شرکت گاز تا پایان سال 88، چهار شهرک و یک هزار و 587 واحد صنعتی به شبکه گاز طبیعی متصل شده در حالیکه طی سه سال گذشته 10 شهرک و دو هزار و 221 واحد صنعتی گازدار شده اند.

پیله ور با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی های انجام شده در خصوص مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در کاهش میزان مصرف گاز و تعداد حوادث به وقوع پیوسته، اظهار داشت: در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان هشت درصد در حوادث مربوط به شبکه گاز و پنج درصد در حوادث مرتبط با مشترکان گاز کاهش صورت گرفته است.