تقسیم امتیازها در اراک/ زور آلومینیوم و چادرملو به هم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و چادرملو اردکان در هفته دوم بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این مسابقه با قضاوت میثم حیدری برگزار شد و دو تیم در طول ۹۰ دقیقه تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما در نهایت هیچ‌کدام از موقعیت‌های ایجادشده به گل تبدیل نشد تا امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.

آلومینیوم که در هفته نخست موفق شده بود استقلال خوزستان را شکست دهد، با هدایت پیروز قربانی به دنبال دومین پیروزی متوالی خود بود، اما در رسیدن به این هدف ناکام ماند و به یک امتیاز بسنده کرد. شاگردان قربانی با این تساوی چهار امتیازی شدند.

در سوی مقابل، چادرملو که هفته نخست را با شکست مقابل سپاهان آغاز کرده بود، با هدایت سعید اخباری نخستین امتیاز فصل خود را به دست آورد و یک امتیازی شد.

به این ترتیب آلومینیوم و چادرملو در هفته دوم لیگ برتر به تساوی بدون گل رضایت دادند.