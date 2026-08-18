قریشی: سکوت در برابر بی حجابی و بی بند و باری جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام‌ والمسلمین سیدمهدی قریشی روز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر گفت: دشمنان درصدد این موضوع هستند که با از بین بردن حیا و عفت و ترویج بی بند و باری در جامعه به اهداف پلید خود برسند که باید با این موضوع به صورت قانونی و جدی برخورد شود.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ دینی و اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی افزود: در قانون امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاه‌های مختلف احصا شده و باید دستگاه‌های مطابق با وظایف محوله فعالیت‌های خود را انجام دهند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: دشمنان اقرار کرده‌اند که با حربه‌های نظامی و سخت توان رویارویی با نظام جمهوری اسلامی را ندارند و امروزه مهمترین حربه آن ترویج بی بند و باری و اشاعه فحشا است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه تاکید کرد: سکوت در برابر بی حجابی و بی بند و باری جایز نیست و موجب می‌شود که افرادی که در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند هم شریک جرم آنان قرار گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی گفت: به گفته رهبر شهید انقلاب بی حجابی و بی بند و باری یک حرام شرعی و سیاسی است و وظیفه تبیین پشت پرده جریان بی حجابی بر عهده خواص جامعه است و نباید در مقابل این فرهنگ غلط منفعلانه برخورد کرد.