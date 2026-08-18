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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

۱۷۱ شب حضور دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین مشهدی‌ها

۱۷۱ شب حضور دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین مشهدی‌ها

مشهد- مردم مشهد در شب صد و هفتاد و یکم تجمعات همدلی پرشور و حماسی در میدان حاضر شدند.

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کد مطلب 6920737

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