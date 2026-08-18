https://mehrnews.com/x3cQsy ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳ کد مطلب 6920737 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳ ۱۷۱ شب حضور دشمنشکن و وحدتآفرین مشهدیها مشهد- مردم مشهد در شب صد و هفتاد و یکم تجمعات همدلی پرشور و حماسی در میدان حاضر شدند. دریافت 17 MB کد مطلب 6920737 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای عرصه میدان شهدای مشهد قبل از مراسم اربعین تدفین رهبر شهید اربعین تدفین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل» در مشهد برگزار می شود یکصد و شصت و نهمین شب حمایت از رهبری در چناران تجمع شبانه مردم شهرستان مرزی خواف در قرار ۱۶۸ صد و هفتاد و سومین شب اجتماع مردم شهرستان مرزی تربت جام برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب اجتماع مردمی
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