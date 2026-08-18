به گزارش خبرنگار مهر،ناصر عتباتی روز سه شنبه در جلسه ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر با تبیین پشت پرده اهداف دشمنان در موضوع بیحجابی و ترویج بیبندوباری در جامعه اظهار داشت: روز گذشته ۱۴ کیفرخواست برای ۱۴ پرونده مهم کیفری با موضوع ترویج فحشا و فساد صادر شد که بر اجرای احکام آنها تأکید شده است.
وی با بیان این که دشمنان از ظرفیت جوانان برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه استفاده میکنند بیان کرد: مطمئناً نهادهای فرهنگی و تریبونهای تبیینی باید وظیفه خود را بیشازپیش در این زمینه انجام دهند.
عتباتی با اشاره به این که موضوعات فرهنگی تحتتأثیر مستقیم موضوعات اقتصادی قرار دارد افزود: در یک هفته گذشته یک پرونده در حوزه قاچاق سازمانیافته ارز بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو رسیدگی شد که در رسانهها بازتاب گستردهای یافت.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که میتواند وضعیت فرهنگی و حجاب را بهبود ببخشد حل مسائل اقتصادی و اشتغال است که در استان اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان این که پدیدههای اجتماعی زنجیروار به یکدیگر پیوستهاند و بهگونهای همه افراد را تحت الشعاع قرار میدهند افزود: باید در کنار برخوردهای ایجابی، برخوردهای سلبی و قانونی را نیز با افرادی که با همکاری جریانهای خارج از کشور هدفمند پیش میروند در دستور کار قرار گیرد.
عتباتی تصریح کرد: در حوزه کافیشاپهای متخلف دادگستری ورود جدی داشته و برخوردهای قانونی لازم را انجام داده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجان غربی از اختصاص یک معاون دادستان مرکز استان برای پیگیری این موضوع خبر داد و افزود: یکی از معاونتهای دادستانی مرکز استان مأمور شده تا با عوامل سازمانیافته ترویج بیبندوباری مقابله کند تا بتوانیم در جهت حاکم شدن اخلاق اسلامی و انسانی در جامعه گام برداریم.
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