برگزاری دوره های عملی و آموزشی علت یابی حریق/ شبیه سازی حریق خودرو و درمانگاه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حاجیزاده ظهر شنبه در محل سازمان آتش نشانی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دورههای آموزشی علتیابی حریق در چهار تصرف مسکونی، تجاری، الکتریسیته و خودرو به صورت کاملا شبیهسازی طی 10 روز برگزار شد.
وی با بیان اینکه نیروهای آموزش دیده سرپرستان و فرماندهان با تجربه عملیات سازمان بودهاند، تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره از کلاسها ارتقای سطح اطلاعات آنان و دستیابی به علم صحیح و دقیق علت وقوع حریق در حوادث متعدد است.
حاجیزاده ادامه داد: این دوره از کلاسها از 8 تا 18 تیر ماه زیر نظر اساتید برجسته و دوره دیده از کالج مورتون انگلستان به صورت تئوری و عملی برگزار شد که دوره عملی آن شامل شبیهسازی حریق خودرو، منزل مسکونی و درمانگاه بوده است.
معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: 70 درصد این دوره از کلاسها تئوری و 30 درصد دیگر آن به صورت عملی تدبیر شده بود که در این دوره انواع حریقهای عمدی و غیرعمدی ناشی از الکتریسیته، تسریع کنندهها بحث و بررسی شد.
نظر شما