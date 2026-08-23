تشدید نظارت بر بازار رزن در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عربلو شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان رزن با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره عملکرد برخی واحدهای سردخانهای، اظهار کرد: در مواردی گزارشهایی درباره دریافت مبالغ از کشاورزان از سوی واحدهای سردخانهای مطرح شده که موضوع در حال بررسی و بازرسی است.
وی افزود: در مواردی که کشاورزان نسبت به مبالغ دریافتی رضایت نداشتهاند، از آنها خواسته شده مستندات و مدارک مربوطه را ارائه کنند تا موضوع بهصورت دقیق بررسی شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رزن ادامه داد: مقرر شده قیمتهای جدید و مستند مربوط به خدمات سردخانهها از سوی جهاد کشاورزی و دستگاههای مربوطه ارائه شود تا موضوع در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.
عربلو همچنین با اشاره به ضرورت ثبت و رصد موجودی کالاها در سامانه جامع تجارت، گفت: موجودی کالاها و وضعیت عرضه باید بهصورت شفاف در سامانه ثبت شود تا امکان نظارت دقیقتر بر بازار وجود داشته باشد.
وی در ادامه از پیشنهاد برگزاری نمایشگاه عرضه کالا و اقلام اساسی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس پیشنهاد شده نمایشگاهی با محوریت کالاهای اساسی، پوشاک، لوازم مورد نیاز دانشآموزان و سایر اقلام مورد نیاز مردم در شهرستان برگزار شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رزن با تاکید بر استفاده از ظرفیت اصناف شهرستان در این نمایشگاه، افزود: برگزاری چنین نمایشگاهی میتواند ضمن ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا به تنظیم بازار و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب کمک کند.
معاون اقتصادی و عمرانی فرماندار رزن در ادامه در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای کالاهای مورد نیاز مدارس، نظارت بر بازار لوازمالتحریر و اقلام مصرفی باید تشدید شود.
هادی ذاکر با اشاره به اهمیت حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی شهرستان، افزود: در کنار نظارت بر قیمتها باید شرایطی فراهم شود که واحدهای صنفی و مشاغل فصلی نیز بتوانند متناسب با شرایط فعالیت خود در بازار حضور داشته باشند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در شهرستان تاکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه میتواند فرصتی برای عرضه کالا با قیمت مناسب، حمایت از تولیدکنندگان و اصناف شهرستان و همچنین معرفی ظرفیتهای صنایع دستی و محصولات بومی باشد.
معاون اقتصادی و عمرانی فرماندار رزن خاطرنشان کرد: هدف از نظارت بر بازار، ایجاد تعادل، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و در عین حال توجه به شرایط فعالان اقتصادی است و این موضوع باید با همکاری دستگاههای اجرایی و اصناف دنبال شود.
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