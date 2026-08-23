به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی شامگاه یکشنبه در نشست روسای دانشگاههای استان همدان اظهار کرد: دانشگاهها از مهمترین ظرفیتهای کشور برای عبور از چالشهای پیچیده و دستیابی به پیشرفت همهجانبه هستند و باید نقش موثرتری در تصمیمسازی و سیاستگذاری ایفا کنند.
وی با بیان اینکه مدیریت مسائل پیچیده امروز با روشهای سنتی امکانپذیر نیست، افزود: تقویت پیوند میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی یک ضرورت است و مدیران باید مراکز علمی را بهعنوان شریک فکری خود در تصمیمگیریها و حل مسائل کشور در نظر بگیرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دانشگاههای استان همدان با بهرهمندی از پیشینه فرهنگی، ظرفیتهای علمی و سرمایه انسانی ارزشمند میتوانند از طریق انجام مطالعات تخصصی و دادهمحور مسیر توسعه بومی را در حوزههای مختلف بهویژه اقتصاد، کشاورزی، گردشگری و مدیریت منابع بهصورت دقیق هدایت کنند.
آقامحمدی بر ضرورت حرکت از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد دانشبنیان تاکید کرد و گفت: تحقق توسعه پایدار و پیشرفت همهجانبه کشور نیازمند شکلگیری همافزایی میان دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: مراکز آموزش عالی باید با حمایت از ایدههای نوآورانه، تقویت شرکتهای دانشبنیان و فراهم کردن زمینه تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی، به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش اثرگذاری واقعی پژوهشگران در جامعه کمک کنند.
نظر شما