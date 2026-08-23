به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی شامگاه یکشنبه در نشست روسای دانشگاههای استان با اشاره به ضرورت ایفای نقش فعال جامعه دانشگاهی در عرصههای مختلف، اظهار کرد: مراکز آموزش عالی باید با حفظ مسئولیتپذیری اخلاقی و ورود به متن جامعه به نهادهایی تحولآفرین تبدیل شوند که راهکارهای عالمانه برای حل چالشهای اساسی کشور ارائه میدهند.
وی با تصریح اینکه حل مسائل پیچیده امروز تنها با راهکارهای تخصصی و عالمانه نخبگان امکانپذیر است، بر لزوم تقویت پیوند میان دانشگاه و نظام مدیریتی تاکید کرد و افزود: بهرهگیری دستگاههای اجرایی از توان پژوهشی اساتید و نخبگان ضرورتی اجتنابناپذیر برای ارتقای کیفی تصمیمگیریها و مدیریت کشور است.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در سطح ملی، تصریح کرد: همدان با تکیه بر پیشینه تمدنی غنی و ظرفیتهای علمی کمنظیر از پتانسیل بالایی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای دانشگاهی و فرهنگی کشور برخوردار است؛ هدفی که تحقق آن در گرو همافزایی میان مدیریت اجرایی و ظرفیتهای بومی دانشگاهیان است.
آیتالله شعبانی موثقی در بخش پایانی سخنان خود حفظ و تکریم سرمایه انسانی را از الزامات کلیدی توسعه خواند و تاکید کرد: اساتید، دانشجویان و نخبگان پشتوانههای اصلی آینده کشور محسوب میشوند.
وی افزود: نظام آموزشی باید با حمایت از پژوهشهای کاربردی و فراهمسازی زمینه مشارکت فعال دانشگاهیان در فرآیندهای تصمیمسازی، پیوندی عمیق میان تخصص، تعهد و هدایت فرهنگی جامعه ایجاد کند.
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