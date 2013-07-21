به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان در حالی طی روزهای 3 تا 18 مرداد ماه در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد كه كادر فنی تیم ملی از 33 آزادكار برای حضور در این مرحله تمرینات دعوت به عمل آورد.

این در حالی بود كه در بین نفرات دعوت شده، نام رضا یزدانی و صادق گودرزی هم به چشم می خورد كه البته این دو آزادكار بنا به دلایلی نتوانستند در رقابتهای انتخابی تیم ملی به میدان بروند. هر چند حضور این دو كشتی گیر عنوان دار در اردوی تیم ملی با درخواست شخصی و برای ماندن در شرایط بدنی مطلوب صورت می‌گیرد اما این شادبه نیز بوجود آمد كه شاید كادر فنی ، فرصت دوباره ای به این دو ملی پوش المپیكی داده تا بتوانند در رقابتهای جهانی مجارستان حضور یابند.

البته این احتمال به سرعت و صراحت از سوی كادر فنی رد شد و مربیان تیم ملی بار دیگر تاكید كردند این دو ملی پوش عنوان دار به رغم توانمندی و سابقه درخشان خود نمی توانند درتركیب تیم اعزامی به رقابتهای جهانی قرار گیرند.

علیرضا رضایی مربی تیم ملی كشتی آزاد ایران با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: احترام به قانون انتخابی حرف اول و آخر را در فرایند معرفی تركیب تیم ملی را می زند و مطمئن باشید نفراتی برای حضور در رقابتهای جهانی مجارستان انتخاب خواهند شد كه از فیلتر انتخابی گذشته اند.

وی در پاسخ به این سوال كه حضور یزدانی و گودرزی در اردوی بعدی تیم ملی به چه معناست، گفت: این دو ملی پوش المپیكی با درخواست شخصی و با موافقت حوزه مدیریت تیم های ملی به اردو دعوت شدند و مطمئنا باشید جایی در تركیب تیم اعزامی به مجارستان ندارند. البته این بدان معنا نیست كه با این كشتی گیران،‌ برخورد شخصی شده،‌ بلكه برنامه های قانونمند رقابتهای انتخابی چنین اجازه ای را به كادر فنی نمی دهد.

نایب قهرمان المپیك 2004 آتن در ادامه به برنامه های آماده سازی تیم ملی تا رقابتهای جهانی اشاره كرد و گفت: تا زمان اعزام به رقابتهای جهانی سه اردوی 15 روزه را در دستور كار داریم كه با احتساب زمان استراحت بین این اردوها باید به درستی از روزهای آتی بهره ببریم. ضمن اینكه شرایط تمامی اردونشینان مطلوب و امیدوار كننده است و سعی داریم بهترین و آماده ترین نفرات را به میدان بزرگ جهانی اعزام كنیم.