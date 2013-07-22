حس نوع دوستی در ماه رمضان تقویت می شود/ چرا امام حسن(ع) از اعتکاف خارج شد

حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در مورد اینکه چگونه می شود سنت های حسنه ای همچون اکرام ایتام، آزادی زندانیان دیه و افطاری دادن را در جامعه گسترش داد به خبرنگار مهر گفت: در ماه رمضان در اثر انجام اعمال خدا پسندانه انسان به خداوند نزدیک می شود و خُلق و حالتی خداگونه در انسان پدید می آید. صفات خدایی در انسان متبلور می شود و یکی از صفات خدایی در انسان علاقه مندی و دوست داشتن انسان های دیگر است.

وی ادامه داد: به همین جهت در ماه رمضان انسانها در اثر روزه داری، دعا، استغفار، و نیایش ضمن اینکه به خدا نزدیک می شوند اثر روشن آن این است که با یکدیگر مهربان می شوند و بحث اکرام ایتام که در ماه رمضان بسیار جلوه پیدا می کند از همین ویژگی نزدیک شدن انسان به خدا سرچشمه می گیرد. بنابراین برای اینکه سنت های حسنه ماه رمضان در سایر ماه ها استمرار پیدا کند باید سعی کنیم ارتباط ما با خدا در سایر ماه ها مانند ماه رمضان ارتباطی پررنگ و مستحکم باشد تا آن آثاری که از این ارتباط با خدا برای ما به وجود می آید بعد از ماه رمضان هم استمرار یابد.

استاد حوزه علمیه قم اظهارداشت : لذا می بینیم که در ماه رمضان توجه به آزادی زندانیانی که توانایی پرداخت دیه و بدهکاری ندارند بیشتر می شود توجه به فقیران و ایتام بیشتر می شود. یکی از فلسفه های زکات فطره هم همین است که در آن اغنیا و ثروتمندان و انسان های برخوردار، به فکر انسان های فقیر می افتند و سعی می کنند یک طوری مساعدت و کمک کنند. البته هر کسی به میزان توانایی و گاهی اوقات علاقه مندی اش. یعنی ممکن است یک کسی توانایی دارد اما علاقه کمک بیشتر به ایتام و مستمندان ندارد و به همان زکات فطره بسنده می کند. ولی برخی انسان ها تحت تأثیر ارزش های معنوی قرار می گیرند و در جهت خدمت رسانی به مردم تعاون و کمک کردن به انسان های ضعیف و فقیر و مشکل دار در جامعه تلاش می کنند.

وی افزود: بنابراین باید سعی کنیم ارتباطمان با خدا همانند ماه رمضان پررنگ و با قوت باقی بماند تا آن آثاری که در ماه رمضان است آن اجرای سنت های حسنه در بعد از رمضان هم استمرار پیدا کند.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در مورد اینکه این سنت ها چه تأثیری بر فضای جامعه می گذارند هم اظهار داشت:به طور طبیعی این سنت ها نقش بسیار مهمی در از بین بردن فقر و کاهش آسیب های اجتماعی و حتی کاهش آسیب های فرهنگی دارند. وقتی سرپرست خانواده ای در زندان است و بالای سر خانواده خود نیست علاوه بر مشکلات اقتصادی برای آن خانواده ، آن خانواده در معرض شکار جنایتکاران قرار می گیرند تا در جهت اهداف خودشان از آنها بهره برداری کنند یا اینکه مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی را هم به همراه می آورند. وقتی انسان های مؤمن سرپرست خانواده ای را از زندان آزاد می کنند زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و اقتصادی آن خانواده را از بین می برند.

یوسفی مقدم عنوان کرد: روایاتی داریم مبنی بر اینکه رفع نیاز مؤمن از هر کاری مهمتر است و در پیشگاه خداوند بسیار با ارزش است یا در روایات آمده امام حسن مجتبی(ع) در حال اعتکاف در مسجد که نباید از مسجد خارج شوند وقتی مؤمنی پیش او آمد و ابراز مشکل کرد برای رفع مشکل آن برادر دینی اش از مسجد خارج شد. این نشانه تمام توجه دین به رفع نیاز مؤمنان دارد. همچنانکه مسئولان نظام وظیفه دارند در این خصوص گام بردارند کسانی هم که توانایی مالی دارند در کنار توانایی مالی نوع دوست هستند آنها باید به فکر رفع مشکلات فقیران و مستمندان باشند تا این آسیب های اقتصادی و اجتماعی در جامعه کاهش یابد.

وی در مورد اینکه چگونه می شود از فرصت رمضان برای گسترش سنت های مذکور استفاده کرد هم عنوان کرد: همانطور که گفتم ماه رمضان ماه توجه به خداوند متعال است و توجه به خدای متعال انسان را به طرف خدا می برد و به او نزدیک می کند نزدیک شدن به خدا صفات خدا گونه ای در انسان متبلور می کند که وقتی چنین شد آثار مختلفی به بار می آورد از جمله اجرای همین سنت های حسنه ای که نام بردید. تقویت ارتباط با خدا و توجه مؤمنان به نیازمندان و انسان های برخوردار به مشکلات نداران می تواند سبب کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین استمرار این سنت ها در بعد از ماه رمضان شود.

رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در مورد اینکه وضعیت فرهنگ انفاق و دستگیری در جامعه چگونه است هم بیان داشت: در این خصوص تقریباً وضع مناسبی داریم. توجه داشته باشیم که با میزان بی کاری ای که در کشور وجود دارد اگر این نوع دوستی در ایرانیان نبود نوع دوستی ای که نشئت گرفته از دین مبین اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و خوی و خصلت ایرانی است اگر نبود ما با مشکلات زیادی در کشور مواجه می شدیم. اما این نوع دوستی باعث می شود انفاق و تعاون در جامعه در سطح خوبی وجود داشته باشد. البته باید به حد مطلوب و ایده آل برسد تا آن زمان همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه از بین برود.