نمایش پوسترهای "چهارگوشه" در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد 30 عدد پوستر در ابعاد 50 × 70 از روز 31 مرداد با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، فیلم و تئاتر با تمرکز بر ایده های نو در طراحی پوستر به نمایش گذاشته خواهد شد.

مونا صامتی، فاطمه مسعودی، مینا ژاله چین و عالیه رزمگیر هنرمندان گروه "چهارگوشه" هستند و به مدت 2 سال است که توسط فارغ التحصیلان رشته ارتباط تصویری دانشگاه تربیت دبیر رجایی تشکیل شده و حاصل فعالیت 2 ساله خود را به نمایش می گذارد، این در حالی است که این نخستین نمایشگاه حرفه ای این گروه به حساب می آید.

در ادامه سیاست‌های مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی در حمایت از گروه‌های هنری جوان، نمایشگاه پوستر گروه چهارگوشه با موضوع آزاد از اول تا هشتم شهریور در نگارخانه بوستان برج آزادی برپا خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت 9 تا 16 از آن بازدید کنند.

افتتاحیه این نمایشگاه نیز روز پنج شنبه 31 مرداد از ساعت 16 تا 18 در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد.