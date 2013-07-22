اعتراضات فرانسه به روز سوم رسید/ حمله به پاسگاه های پلیس و واژگونی خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، پارلمان فرانسه در هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن داشتن روبند برای خانم ها در این کشور ممنوع است.

بر اساس این گزارش، قانونگذاران فرانسوی قانونی را به اتفاق آرا تصويب كردند كه به موجب آن روبند مغاير با اصول "آزادي و عدالت" تلقی شده و استفاده از آن در اين كشور ممنوع اعلام شد.



برخی رسانه ها از این قانون با عنوان قطعنامه غیر الزام آور یاد کرده و می نویسند این قطعنامه غير الزام‌ آور با 434 رای موافق و بدون رای مخالف در پارلمان فرانسه تصويب شد كه بدين ترتيب زمينه برای اجراي قانون منع استفاده از روبند در محافل عمومي فرانسه از جمله خيابانها فراهم شد.



در پی تصویب این قانون، پلیس فرانسه در پی اجرای آن برآمد اما روز جمعه هنگامی که پلیس قصد داشت با یک زن که از روبند استفاده کرده بود، برخورد کند با ممانعت همسر وی روبرو شد که در ادامه تقابل آنها به درگیری و بازداشت همسر این زن منجر شد. همین امر سبب آغاز اعتراضاتی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شد که تا صبح امروز دوشنبه ادامه داشت.

در همین رابطه شب گذشته پلیس ضد شورش فرانسه در حال گشت زنی در خیابان ها بود، اما با این وجود مردم معترض به پاسگاه های پلیس حمله و اقدام به واژگون کردن خودروها کردند که به گزارش آسوشیتد پرس، 20 خودرو در پاریس واژگون شده اند.

از سوی دیگر شب گذشته در شهر "تراپس" در نزدیکی پاریس، در حدود 250 نفر از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند.

به نوشته این رسانه غربی، این ناآرامی ها خاطره آشوب های سال 2005 را که در نتیجه کشته شدن دو نوجوان در فرانسه آغاز شده بود و تا مدت ها ادامه داشت در ذهن تداعی می کند.