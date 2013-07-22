وزیر کشور فرانسه از منع پوشش اسلامی زنان دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ،"مانوئل والس" وزیر کشور فرانسه از قانون ممنوعیت استفاده از پوشش کامل توسط زنان مسلمان فرانسه در اماکن عمومی دفاع کرد.

وی بعد از چند روز ناآرامی در حومه پاریس که به علت کنترل هویت یک زن مسلمان محجبه توسط پلیس فرانسه ایجاد شده بود، از عملکرد پلیس فرانسه دفاع کرد و گفت: پلیس کارش را به خوبی انجام داد.

وزیر فرانسوی همچنین با اشاره به قانونی که در سال 2010 در این کشور درباره حجاب به تصویب رسید و اعتراضات گسترده ای را در پی داشت، اظهار داشت: این قانون به نفع زنان است و در تضاد با ارزش هایی است که هیچ ارتباطی به ارزش ها و سنت های ما ندارند.

وی در ادامه خواستار اجرای این قانون در همه جا شد.