تساوی مهر و خبرآنلاین/ وطن امروز و فاطرنیوز برنده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال جام رسانه ها یکشنبه شب پی گرفته شد که در نخستین دیدار تیم‌های خبرگزاری مهر و خبرآنلاین رو در روی هم قرار گرفتند. در این بازی که از ساعت 22:15 دقیقه شب گذشته برگزار شد دو تیم در پایان به تساوی 4 بر 4 رضایت دادند.

نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت که محمدعلی میرگیلانی زننده تنها گل خبرگزاری مهر در این نیمه بود. با شروع نیمه دوم تیم خبرآنلاین دو گل به ثمر رساند که در یکی از این صحنه‌ها توپ به مدافع خودی برخورد کرد و با تغییر جهت وارد دروازه شد. بعد از این گل بازیکنان مهر به خود آمدند و با دو گل متوالی که توسط علی رضایی به ثمر رسید به بازی بازگشتند.

این پایان کار دو تیم نبود چرا که در ادامه تیم خبرآنلاین یک گل دیگر هم به ثمر رساند. چند دقیقه بعد رضا خسروی دروازه‌بان خبرگزاری مهر بیرون محوطه جریمه توپ را با دست گرفت تا با کارت قرمز داور اخراج شود و کار مهر سخت تر شود با این حال بازیکنان مهر دست از تلاش نکشیدند و در آخرین ثانیه‌های بازی گل تساوی را توسط حسین خانجانی به ثمر رساندند تا از شکست فرار کنند. تیم خبرگزاری مهر با این برد چهار امتیازی شد و در رده دوم گروه خود ایستاد.

در دومین بازی یکشنبه شب تیم‌های وطن امروز و روزنامه گل به مصاف یکدیگر رفتند که تیم وطن امروز در دیداری یکطرفه با حساب 13 بر صفر حریف خود را شکست داد و صعودش را به دور بعدی این مسابقات مسجل کرد. پیام ثانی، بازیکن تیم وطن امروز در این دیدار به تنهایی 7 گل به ثمر رساند تا در جدول گلزنان با 8 گل بالاتر از عادل فردوسی‌پور قرار گیرد. فردوسی‌پور با 7 گل از مدعیان آقای گلی مسابقات است.

با برگزاری این دو دیدار در گروه سوم، تیم وطن امروز 6 امتیازی شد و صعود خود را به مرحله بعدی مسابقات قطعی کرد. خبرگزاری مهر با کسب 4 امتیاز در رده دوم ایستاد و تیم‌های خبرآنلاین با یک و روزنامه گل بدون امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم این گروه قرار دارند.

در آخرین مسابقه یکشنبه شب تیم های فاطرنیوز و خبرگزاری فارس به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم فاطرنیوز با نتیجه 3 بر 2 حریف خود را پشت سر گذاشت. این دیدار از گروه چهارم مسابقات برگزار شد. در این گروه تیم فارس با کسب 3 امتیاز از دو بازی و تفاضل گل 2+ صدرنشین است.

در ادامه این مسابقات دوشنبه شب سه بازی دیگر انجام می گیرد که برنامه آن به شرح زیر است:

* اقتصادآنلاین - ایلنا، ساعت 22

* تماشا - افکارنیوز، ساعت 22:45

* تسنیم - شبکه خبر، ساعت 23:30



