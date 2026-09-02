  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

دستگیری کارشناس رسمی دادگستری استان اردبیل در حین دریافت رشوه

دستگیری کارشناس رسمی دادگستری استان اردبیل در حین دریافت رشوه

اردبیل- رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل از دستگیری کارشناس رسمی دادگستری استان در حین دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات به موقع و عملیاتی منسجم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری حین دریافت رشوه دستگیر شد.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با فساد تصریح کرد: حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر، در راستای صیانت از عدالت، با هرگونه فساد برخورد جدی و قانونی داشته و با متخلفین و مجرمان در این حوزه بدون اغماض برخورد می کند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل گفت: رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است.

وی افزود : به منظور دریافت همکاری های مردمی سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی می باشد.

کد مطلب 6935152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها