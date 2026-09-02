به گزارش خبرنگار مهر، صالح امین‌پور صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی درمانی یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت در حوزه سلامت است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با اجرای اردوهای جهادی پزشکی در مناطق کمتر برخوردار، بخشی از نیازهای درمانی خانواده‌های کم‌درآمد را پاسخ داده است.

وی گفت: خدمات سلامت محور نیز در سال‌های اخیر حوزه‌هایی از جمله دندانپزشکی، مراقبت از مادران و خدمات پزشکی را در مناطق محروم پوشش داده است.

وی بیان کرد: در همین راستا، شهرستان سقز نیمه دوم شهریورماه میزبان یک اردوی جهادی پزشکی خواهد بود که با هدف ارائه خدمات رایگان به خانواده‌های کم‌برخوردار برگزار می‌شود.

ارائه خدمات رایگان پزشکی به خانواده‌های کم‌برخوردار

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز اظهار کرد: ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی و بهره‌مندی از ظرفیت پزشکان متخصص زنان و زایمان، اقدامی مؤثر برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی آنان است.

امین‌پور افزود: این اردو با محوریت گروه‌های جهادی بنیاد علوی و با مشارکت شبکه بهداشت و درمان سقز، دانشگاه ملی مهارت، شهرداری سقز، خیران و جایگاه‌داران سوخت برگزار خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مشارکت‌کننده عنوان کرد: تلاش مجموعه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی باید به گونه‌ای باشد که خدمات پیش‌بینی‌شده در سریع‌ترین زمان و با بهترین کیفیت به جامعه هدف ارائه شود.

امین‌پور ادامه داد: برگزاری چنین اردوهایی علاوه بر کمک به کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند، می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر آنان به خدمات تخصصی را فراهم کرده و بخشی از فاصله موجود میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار در حوزه سلامت را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری شبکه بهداشت و درمان، دستگاه‌های اجرایی، خیران و گروه‌های جهادی ظرفیت مناسبی برای استمرار خدمات سلامت‌محور در شهرستان سقز ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت برای خدمت‌رسانی هدفمند به مردم استفاده کرد.

بر اساس این برنامه، اردوی جهادی پزشکی شهرستان سقز در نیمه دوم شهریورماه برگزار می‌شود و خدمات رایگان دندانپزشکی و پزشکی تخصصی زنان و زایمان در اختیار اقشار کم‌برخوردار قرار خواهد گرفت.