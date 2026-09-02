به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد استقبال از مهر اظهار کرد: تکرار سالانه برنامه‌های بازگشایی مدارس نباید موجب عادی‌انگاری وظایف شود چراکه کوچک‌ترین ناهماهنگی در روزهای ابتدایی مهر بر چهره شهر و جریان تردد شهروندان اثر منفی می‌گذارد.

وی با تاکید بر نظافت کامل و زودهنگام معابر در ساعات ابتدایی صبح افزود: هماهنگی میان حوزه‌های خدمات شهری و فضای سبز برای جلوگیری از انباشت زباله، شست‌وشوی مخازن، پاکسازی بوستان‌ها، لایروبی جوی‌ها به منظور آمادگی برای بارش‌های پاییزی و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

شهردار همدان بر بهسازی و بازبینی تجهیزات ترافیکی و المان‌های شهری تاکید کرد و گفت: رنگ‌آمیزی، رفع نقص و ایمن‌سازی پل‌های عابر پیاده، نرده‌ها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، تعویض شیشه‌ها و بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس و مبلمان شهری باید پیش از بازگشایی مدارس به اتمام برسد.

حسینی با اشاره به اهمیت کنترل بار ترافیکی در روزهای نخست مهر بر تقویت خط‌کشی معابر پیرامون مراکز آموزشی، نظارت دقیق بر نرخ کرایه تاکسی‌ها و استقرار سریع تیم‌های امدادی در گره‌های ترافیکی تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: به‌منظور روان‌سازی تردد در محدوده رینگ اول شهر امکان استفاده از حیاط برخی مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش برای ساماندهی پارک خودروها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی بررسی و عملیاتی شود.

شهردار همدان در پایان با اشاره به حمایت مدیریت شهری از بهسازی فضای فیزیکی مدارس بر ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات به شهروندان از طریق رسانه‌ها و نهایی‌سازی طرح فضاسازی شهری برای ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان تاکید کرد.