ایندیپندنت گزارش داد؛ دردسر ویدئوی جعلی ترامپ درباره جزیره خارک

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه ایندیپندنت گزارش داد که کارشناسان نسبت به استفاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی در خصوص حمله به جزیره خارک ایران هشدار می دهند چرا که این حمله عملا انجام نشده بود و چنین اقداماتی از سوی ترامپ اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف ها را در خصوص واقعیت های میدانی جنگ علیه ایران تشدید می کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ پیشتر یک ویدئوی جعلی با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص حمله ادعایی آمریکا به زیرساخت های نفتی جزیره خارک منتشر و مدعی شده بود که این جزیره ویران شده است!

در این گزارش آمده است: مشخص شد که این صحنه ها واقعی نبوده بلکه ساخته و پرداخته هوش مصنوعی بود. به همین دلیل وزارت جنگ آمریکا فورا حمله به جزیره خارک را تکذیب کرد. یک مسئول در پنتاگون تاکید کرد که این جزیره در لیست مناطق هدف قرار گرفته نبوده است. این مشکل فراتر از انتشار محتواهای دروغین در شبکه های اجتماعی است.

روز گذشته نیز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در واکنش به ادعای ترامپ درباره از بین رفتن جزیره خارک گفت: توئیت‌های ترامپ خنده‌دار است؛ شرایط در خارک آرام و مناسب بوده و فعالیت‌های نفتی در این جزیره حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است.

ایندیپندنت به حادثه طوفان دوریان در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و نوشت: ترامپ در آن زمان اعلام کرد که ممکن است ایالت آلاباما در دایره طوفان قرار بگیرد اما سازمان هواشناسی ملی این کشور ادعای ترامپ را تکذیب کرد. سازمان مذکور بعدا نقشه ای را به نمایش گذاشت که با قلم سیاه اصلاح شده بود تا ایالت آلاباما را نیز در بر بگیرد. بررسی های بعدی نشان داد بیانیه سازمان مذکور در حمایت از رئیس جمهور آمریکا تحت فشار سیاسی صادر شده بود.