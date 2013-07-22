محققان راوی حقیقت قرآن باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه کشور در مراسم رونمایی از نرم افزار پاسخ در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که شامگاه یکشنبه 30 تیرماه در مصلی تهران برگزار شد؛ طی سخنانی با اشاره به لزوم ترسیم افق های پژوهشی در حوزه های علمیه گفت: باید بیش از پیش مراکز پژوهشی حوزه های علمیه برای ترسیم اهداف پیش رو راه اندازی شوند تا مضامین قرآنی را به عرصه ظهور برسانند و جهانیان از آن متنعم شوند.

وی افزود: وظیفه محققان و پژوهشگران است که مضامین قرآنی را دریافت و نسبت به انتشار آن در جامعه اقدام نمایند تا حقیقت قرآن نمایان شود.

آیت الله حسینی بوشهری تأکید کرد: راه اندازی مرکز مطالعات پاسخ به شبهات، منشأ کارهای بزرگی بوده که به همت شورای عالی حوزه موفق به انتشار کتب متعدد و پاسخ به هزاران سوال پرسشگران شده است. همچنین این مرکز به عنوان فعال ترین بخش حوزوی فرصتی مغتنم برای به منصه ظهور رساندن تلاش های حوزویان است اما تا افق های پیش‌رو راهی طولانی باقی است.

رئیس حوزه های علمیه خاطر نشان کرد: حضور نسل جوان و انسان های فرهیخته حوزوی این قابلیت را برای بهره وری بیشتر از ظرفیت موجود در حوزه های علمیه ایجاد می کند.