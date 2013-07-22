2 نفر در آبهای رودخانه های جنوب آذربایجان غربی غرق شدند

جابر ثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یک نوجوان 16 ساله در رودخانه زرینه رود در نزدیکی روستای گرده رشت مشغول شنا بود که به علت ناآشنایی به اصول شنا درآب غرق شد.

وی ادامه داد: این حادثه ظهر روز شنبه روی داد و نیروهای امدادی این نهاد به محض اطلاع از وقوع حادثه به منطقه اعزام و با تلاش اهالی روستای گرده رش پیکر بی جان این نوجوان را از آب بیرون کشیده و به بیمارستان میاندوآب انتقال دادند.

ثوابی افزود: همچنین شنبه هفته جاری کودک 10 ساله ای در آبهای پشت سد حسنلوی نقده دچار غرق شدگی شد.

وی اعلام کرد: در این زمینه نیز نیروهای امدادی هلال احمر در پی کسب اطلاع از حادثه، در محل حاضر و به جستجوی غریق پرداختند عملیات به علت تاریکی هوا همان روز نتیجه نداد، تا سرانجام ساعت 17 روز بعد یکشنبه جسد کودک کشف و به مقامات ذیصلاح تحویل شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی یاد آور شد: با مرگ این نوجوان و کودک تعداد جانباختگان ناشی از غرق شدگی در رودخانه ها و آب سدهای آذربایجان غربی به 16 نفر رسید.

ثوابی همچنین با هشدار به خانواده ها مبنی بر مواظبت از فرزندانشان در زمینه شنا در آبهای غیر مجاز گفت: این درحالی است که از سالهای گذشته تاکنون با نزدیک شدن به فصل گرما هشدارهای لازم به مردم داده شده ولی متاسفانه هشدارها هم بی نتیجه است.