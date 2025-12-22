ورود پرندگان مهاجر به جزیره قشم برای زمستان گذرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهمراد جعفری اظهار کرد: در ۷۲ ساعت گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی جزیره قشم و استان هرمزگان، شاهد مهاجرت گونه‌های متفاوت و نادر این پرندگان از مسیرهای مختلف برای جوجه‌آوری و زمستان گذرانی در نگین خلیج فارس هستیم.

وی ادامه داد: بیشتر این پرندگان سفر طولانی خود را از سیبری و نواحی شمالی کشور آغاز کرده‌اند که با ادامه این روند به زودی شاهد حضور انواع پلیکان، اِگرِت، عقاب ماهی‌گیر، سلیم خاکستری، کاکایی، پرستوی دریایی و پرندگان شکاری در پهنه جزر و مدی زیستگاه‌های جزیره قشم به ویژه جنگل‌های دریایی حَرّا و تالاب «دوکوهک» این جزیره خواهیم بود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قشم توضیح داد: این جزیره همه ساله پذیرای پرندگانی از نوع حواصیل‌ها، گیلان‌شاه و فلامینگو و حدود ۸۰ نوع پرنده مهاجر و محلی دیگر از جمله ماهی‌خورک سینه سفید، سلیم خرچنگ خوار، کفچه نوک، پیغوی کوچک، تلیله سفید، سنگ گردان، زنبور خوار گلو خرمایی، کاکایی هیوگلینی، ماهی‌خورک معمولی، چکچک ابلق خاوری، سبزه قبای هندی، چالق لق هندی، سنقر تالابی ماده، عقاب خالدار بزرگ، عقاب ماهی و عقاب شاهی است.

جعفری اضافه کرد: ترجیح زیستگاهی پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی بستگی به گونه‌های متفاوت دارد به طوری که برخی از آنان تالاب‌های آب شیرین، سواحل شنی، گلی و یا صخره‌ای و بعضی دیگر جنگل‌های مانگرو را ترجیح می‌دهند. ش

وی گفت: تغییرات آب و هوایی با دخالت انسان، توسعه ناپایدار و از بین بردن زیستگاه‌ها، نشت مواد نفتی، آلودگی مواد پلاستیکی، توربین‌های بادی و دکل‌های برق و مخابراتی، ساختمان‌های بلند و آلودگی نوری از عوامل تأثیرگذار در بقای پرندگان مهاجر زمستان گذر است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قشم افزود: این پرندگان مهاجر تا پایان فروردین‌ماه سال آینده مهمان زیستگاه‌های این جزیره هستند.