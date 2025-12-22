  1. استانها
  2. گیلان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

خوش خلقت: ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح شهر رشت کشف شد

رشت - رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش شش میلیارد ریال در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر نگه داری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان به همراه مأمورین شرکت توزیع برق با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی استان به آدرس گزارش شده عزیمت و در بازدید به عمل آمده تعداد ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۲۶ دستگاه متعلقات ماینر را کشف و ضبط نمودند.

وی افزود برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای مکشوفه شش میلیارد ریال برآورد شده و در این خصوص متهم ۳۸ ساله به مرجع قضائی معرفی گردید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان تصریح کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌گردد هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.

کد خبر 6698165

