3 قلم داروی نایاب بیماران ام اس تامین شد/ آمپول 7 میلیون و 450 هزار تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی روز دوشنبه در نشست خبری که در محل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر برگزار شد، به واردات داروی "تای‌ سبری" برای بیماران ام اس اشاره کرد و افزود: طبق برآوردهای انجام شده این دارو تقریبا برای 2 تا 3 ماه آینده بیماران تامین شده است.

وی با اشاره به اطلاعات سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر که از انجمن بیماران ام اس و وزارت بهداشت به دست می آید، گفت: ما این توانایی را داریم که در صورت مساعدت وزارت بهداشت در تامین ارز مورد نیاز، بتوانیم داروهای نایاب و کمیاب بیماران خاص را تهیه و تامین کنیم.

رستمی از قیمت 7 میلیون و 450 هزار تومانی آمپول "تای سبری" برای بیماران ام اس خبر داد و گفت: قیمت این دارو در یک سال گذشته به 2 برابر افزایش یافته است که 40 درصد قیمت دارو را بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی پرداخت می کنند و مابقی آن می بایست توسط خود بیمار پرداخت شود.

وی از تامین داروی پیوند کلیه از ابتدای مردادماه توسط سازمان تدارکات پزشکی خبر داد و گفت:‌ پیش از این توزیع داروی پیوند کلیه بر عهده داروخانه 29 فروردین بود. که از اول مرداد ماه، توزیع این دارو به سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر واگذار شده است.

رستمی با اشاره به تامین سه قلم داروی "فامپیرا"، "تایسبری" و "هیومیرا" که از داروهای کمیاب بیماران ام اس است، افزود: این داروها برای نیاز 2 تا 3 ماه آینده کشور تامین شده اند و عرضه آنها از طریق داروخانه تک نسخه ای در تهران انجام می شود.

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اعلام اینکه شرکت سها کیش اولین شرکتی است که مجوز داروهای تک نسخه ای و خاص را دریافت کرده است، گفت: اگر وزارت بهداشت، ارز مورد نیاز را تخصیص دهد، به راحتی می توانیم داروهای کمیاب و نایاب و مورد نیاز بیماران را فراهم کنیم.

وی همچنین از تامین واکسن حجاج و زائران عتبات عالیات خبر داد و افزود: در حال حاضر واکسن به اندازه کافی در انبارهای هلال احمر وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.