به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اشاره به چرخه توزیع داروهای تک نسخه‌ای و هم افزایی بین دستگاهی برای تسهیل این روند، گفت: داروهای تک نسخه‌ای در همکاری با سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و از طریق شرکت پخش سها در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرند.

وی افزود: تا پیش از این، توزیع داروهای تک نسخه‌ای در استان‌ها انجام نمی‌شد اما پس از هماهنگی‌های انجام شده و در همکاری با شرکت‌های تأمین کننده دارو، چندین قلم داروی خاص وارد چرخه توزیع داروهای تک‌نسخه‌ای شد.

شانه ساز ادامه داد: ۱۲ استان تا به امروز تحت پوشش توزیع داروهای تک نسخه‌ای قرار گرفتند و روند ایجاد پوشش سراسری در کل کشور دنبال می‌شود. همچنین در تلاش هستیم تا با محوریت هلال احمر استان‌ها، داروهای تک نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص تحویل داده شود.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با بیان این که هلال احمر در تلاش است تا نیاز مراجعه کنندگان در حوزه داروهای خاص را به بهترین شکل برطرف کند، خاطرنشان کرد: از نخستین روز مردادماه تا پایان شهریور، اقلام ۶۲۵ نسخه مربوط به داروهای تک‌نسخه‌ای توسط هلال احمر تأمین شده و هیچ بیماری با دست خالی داروخانه‌های هلال احمر را ترک نکرده است.