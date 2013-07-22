صنایع دستی کرمانشاه به سلیمانیه می رود/ برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در عراق

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه صنایع دستی کرمانشاه طی آبان ماه سال جاری در سلیمانیه عراق خبرداد و گفت: هم اکنون مقدمات برپایی این نمایشگاه در سلیمانیه فراهم شده و در انتظار موافقت و حمایت استانداری برای برپایی آن هستیم.

سپهر افزود: از جمله مقدمات این کار انعقاد قرار داد با طرف عراقی بوده که انجام شده و مکانی نیز برای برپایی نمایشگاه تعیین شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در صورت برپایی دارای 200 غرفه خواهد بود و صنایع دستی استان کرمانشاه در آن به معرض دید قرار داده می شوند.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه افزود: براساس برآرودها هزینه هر غرفه برای هنرمندان کرمانشاهی که می خواهند آثار خود را به معرض فروش بگذارند حدود 4 میلیون تومان تعیین شده که انتظار می رود بخشی از این مبلغ به صورت یارانه از طریق دولت به هنرمندان پرداخت شود.

سپهر افزود: استانداری کرمانشاه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق تعاون و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه سازمان هایی خواهند بود که در برپایی این نمایشگاه صنایع دستی را یاری می دهند.

وی گفت: حضور صنایع دستی ایران در سایر کشورها می تواند موجب رونق این صنایع و افزایش بهر وری اقتصادی در این زمینه شود.

صنایع دستی ابزار ترویج فرهنگ و باور ایرانی

وی افزود: ترویج باورها و افکار از دیگر دستاوردهای برپایی نمایشگاه های اینچنینی در سایر کشورها بوده و صنایع دستی اقدام به برگزاری برنامه هایی در حاشیه برگزاری نمایشگاه در سلیمانیه عراق کرده است.

سپهر تصریح کرد: با هماهنگی هایی که با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزاری برنامه هایی از جمله اجرای موسیقی و بازیهای محلی و یا اجرای نمایش هایی با محوریت آئین های سنتی استان در دست اقدام است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در پایان خواستار توجه مسئولین به بحث صنایع دستی به عنوان یکی از لوازم ترویج فرهنگ بومی و ایرانی در دنیا شد و گفت: امیدواریم مسئولین استانی در برنامه ریزی های خود برای بودجه سال 92 به مقوله صنایع دستی نیر توجه ویژه کنند.



