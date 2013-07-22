  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۶

سپهر به مهر خبرداد:

صنایع دستی کرمانشاه به سلیمانیه می رود/ برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در عراق

صنایع دستی کرمانشاه به سلیمانیه می رود/ برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در عراق

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل صنایع دستی استان کرمانشاه از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی استان کرمانشاه در سلیمانیه عراق خبرداد.

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی نمایشگاه صنایع دستی کرمانشاه طی آبان ماه سال جاری در سلیمانیه عراق خبرداد و گفت: هم اکنون مقدمات برپایی این نمایشگاه در سلیمانیه فراهم شده و در انتظار موافقت و حمایت استانداری برای برپایی آن هستیم.

سپهر افزود: از جمله مقدمات این کار انعقاد قرار داد با طرف عراقی بوده که انجام شده و مکانی نیز برای برپایی نمایشگاه تعیین شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در صورت برپایی دارای 200 غرفه خواهد بود و صنایع دستی استان کرمانشاه در آن به معرض دید قرار داده می شوند.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه افزود: براساس برآرودها هزینه هر غرفه برای هنرمندان کرمانشاهی که می خواهند آثار خود را به معرض فروش بگذارند حدود 4 میلیون تومان تعیین شده که انتظار می رود بخشی از این مبلغ به صورت یارانه از طریق دولت به هنرمندان پرداخت شود.

سپهر افزود: استانداری کرمانشاه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق تعاون و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه سازمان هایی خواهند بود که در برپایی این نمایشگاه صنایع دستی را یاری می دهند.

وی گفت: حضور صنایع دستی ایران در سایر کشورها می تواند موجب رونق این صنایع و افزایش بهر وری اقتصادی در این زمینه شود.

صنایع دستی ابزار ترویج فرهنگ و باور ایرانی

وی افزود: ترویج باورها و افکار از دیگر دستاوردهای برپایی نمایشگاه های اینچنینی در سایر کشورها بوده و صنایع دستی اقدام به برگزاری برنامه هایی در حاشیه برگزاری نمایشگاه در سلیمانیه عراق کرده است.

سپهر تصریح کرد:  با هماهنگی هایی که با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه  برگزاری برنامه هایی از جمله اجرای موسیقی و بازیهای محلی و یا اجرای نمایش هایی با محوریت آئین های سنتی استان در دست اقدام است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در پایان خواستار توجه مسئولین به بحث صنایع دستی به عنوان یکی از لوازم ترویج فرهنگ بومی و ایرانی در دنیا شد و گفت: امیدواریم مسئولین استانی در برنامه ریزی های خود برای بودجه سال 92 به مقوله صنایع دستی نیر توجه ویژه کنند.
 
 

کد مطلب 2102246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها