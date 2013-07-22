رئیس جمهور آذربایجان به خبرنگاران آپارتمان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "APA " ، "الهام علی اف" رئیس جمهور جمهوری آذربایجان امروز اقدام به واگذاری 150 واحد آپارتمان به خبرنگاران این کشور کرد.

بر اساس این گزارش ساعاتی قبل از برگزاری مراسم افتتاحیه این شهرک مسکونی ، خبرنگاران از واحد های ساخته شده دیدن کردند.

الهام علی اف در سخنرانی در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی خبرنگاران وعده داد که این نوع کمک ها ادامه خواهد یافت .

وی گفت: این اولین بار است که یک دولت برای خبرنگاران خانه می سازد زیرا خبرنگاران با حقوق خود نمی توانند خانه خریداری کنند.

علی اف در ادامه گفت در آینده مجموعه های جدیدی برای خبرنگاران ساخته خواهد شد.

این اقدام رئیس جمهوری آذربایجان در حالی صورت گرفته است که چند ماهی بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری نمانده است و الهام علی اف نامزد این انتخابات است.

بنا بر گزارش های منابع حقوق بشر، دولت جمهوری آذربایجان در آستانه بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری فشار زیادی به رسانه های مخالف وارد کرده تا آنها را وادار به سکوت کند.