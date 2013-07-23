طاهره یک شب قبل از شهادت شهید بهشتی و یارانش را در خواب دیده بود/ خاطرات خواندنی اعضای خانواده شهید از وی 

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین دیدار اهالی رسانه با خانواده شهدای برجسته کشور که پیش از ظهر امروز با خانواده شهید سیده طاهره هاشمی از شهدای مبارز با گروهک منافقین انجام شد، برادر و دو تن از خواهران شهید طاهری به بیان خاطراتی از این شهید و نیز بیان ابعاد شخصیتی وی پرداختند.

بر اساس این گزارش، سرتیپ سیدحسام هاشمی برادر طاهره هاشمی و مشاور مقام معظم رهبری در امور حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و جانشین هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در این دیدار با اشاره به ابعاد شخصیتی این شهید گفت: شهید طاهره هاشمی در خانواده مذهبی و مؤمن و با نظارت پدر و مادری که تلاششان بر تربیت اسلامی فرزندان بود، پرورش یافت.

وی افزود: این شهید که در دوران پس از پیروزی انقلاب در مقطع راهنمایی تحصیل می کرد به دلیل بهره مندی از آموزه های قرآنی پدرم به طور کامل بر مسائل قرآنی آشنا بود و توانسته بود در مدرسه هیات قرآن تشکیل دهد.

سرتیپ هاشمی با بیان اینکه وی مقلد پروپاقرص امام خمینی(ره) بود، ادامه داد: سیر زندگی طاهره به خصوص از دوران قبل از انقلاب تا زمان شهادت بیانگر رشد، تکامل معنوی و فکری او بود.

برادر این شهید با اشاره به توانمندی ها و استعدادهای هنری خواهرش خاطر نشان کرد: طاهره در زمینه نقاشی، طراحی و خطاطی استعدادهای ذاتی بسیاری داشت به طوریکه هنوز در بنیاد شهید و ارگان های مختلف استان مازندران و شهر آمل نمونه هایی از این آثار هنری وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیچگاه در خانواده به دنبال معرفی شهید طاهره هاشمی نبودیم، تصریح کرد: وقتی برای اولین‌بار مساله معرفی وی از طریق رسانه ها مطرح شد، بر سر مزار او در درد دلی با خواهرم گفتم حتما یک رسالتی برعهده تو بوده که امروز بعد از 32 سال دوباره زنده شده ای، زیرا هرگز به دنبال مطرح کردن تو نبودیم.

سرتیپ هاشمی با بیان نحوه شهادت و ابعاد روز حادثه ادامه داد: ششم بهمن سال 60 در حالیکه برای تدارک مراسم عروسی یکی از خواهرانم در تلاش بودیم، آمل به دلیل درگیری هایی که ضد انقلاب و منافقین آن را طراحی کردند، شلوغ شد؛ در جریان این درگیری ها طاهره برای کمک رسانی به مبارزینی که در سنگرها مشغول مقاومت در برابر منافقین بودند، شروع به جمع آوری کمک های مردمی کرد و در خانه به خواهران دیگرش گفت که اگر غروب امروز برای برگشتن به خانه مسیر شهر را ناامن دیدم در خانه یکی از دوستانم می مانم.

برادر شهید طاهره هاشمی گفت: صبح فردای روز حادثه مادر دوست طاهره به منزل ما آمد و گفت طاهره دیروز در خانه ما نمانده است همین باعث شد که من برای پیگیری از اوضاع خواهرم به سپاه آمل مراجعه کرده و از آنجا ما را به بیمارستان هلال احمر فرستادند.

وی افزود: در بیمارستان هلال احمر اعلام کردند که اینجا دو شهید نگهداری شده است وقتی برای شناسایی این دو شهید رفتم، اولین شهیدی را که به من نشان دادند، خواهرم بود.

سرتیپ هاشمی ادامه داد: بعد از مشاهده جنازه شهید طاهره هاشمی متوجه شدم که یک تیر به شاهرگ او خورده و تیر دیگری هم به پهلوی او اصابت کرده است؛ سردار شعبانی که یکی از فرماندهان وقت سپاه و از ناظرین صحنه شهادت خواهرم بود، برایم تعریف کرد که در روز حادثه در محدوده دادگاه انقلاب آمل نیروهای مردمی مستقر بودند و در روبروی دادگاه که باغ دکتر هاشمی بود، ضد انقلاب و منافقین سنگر گرفته بودند؛ طاهره در حال تردد بین این دو مسیر در وسط خیابان توسط منافقین به رگبار بسته شد و به شهادت رسید.

برادر شهید طاهره هاشمی گفت: در آن دوران بنده به دلیل حضور در جبهه مجروح و در بیمارستان بستری بودم و مدت هشت ماه بود که خواهرم را ندیده و در جریان تماس های تلفنی هم به دلیل آنکه هشت خواهر و برادر دیگر داشتم، فرصت صحبت کردن با فرزند هشتم خانواده هیچگاه برایم فراهم نمی شد به همین دلیل بعد از شهادت خواهرم از دوست همراهش در لحظه شهادت شنیدم که به او گفته بود که احساس می کنم برادرم را هرگز نمی‌بینم.

وی با اشاره به سرمشقی که می توان از شهدا و به خصوص شهید طاهره هاشمی گرفت، گفت: عفت و حجاب او نمونه بود که می تواند برای نسل جوان سرمشق باشد؛ مادرم می گفت طاهره بدون اینکه به کسی بگوید دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه می گرفت و فقط لحظه اذان مغرب بود که همه متوجه می شدند که او روزه است. اهل مطالعه بود و همیشه در نوشته هایش در این مساله اشاره می کرد که اگر برادران ما در جبهه ها می جنگند، جنگ ما با قلم ما است.

سرتیپ هاشمی عنوان کرد: در دوران انتخابات شهید رجایی، طاهره به سن قانونی برای رأی دادن نرسیده بود، اما خاطرم هست که یک صندوق رأی در خانه درست کرده و هم‌سن و سال های خودش را به صف کرده بود و از آنها رأی گیری می کرد.

در این دیدار همچنین فاطمه هاشمی خواهر این شهید با اشاره به اخلاص شهدای انقلاب اسلامی گفت: در دوران جنگ رزمندگان در جبهه ها خون خود را نثار و هم سن و سال های شهید طاهره هاشمی هم پشت جبهه را یاری می کردند و با قلم خود نقش رزمندگان جبهه را در مدرسه بازی می کردند تا این انقلاب را حفظ کرده و به دست آیندگان بسپارند.

وی افزود: گوش به فرمان بودن رهبری و نیز حجاب این شهدا الگویی است که خانواده های شهدا انتظار دارند بیش از هر چیز به عنوان پیام شهدای انقلاب در جامعه زنده شود.

فاطمه هاشمی همچنین با ذکر خاطره ای از خواهر شهید خود عنوان کرد: طاهره چند روز قبل از شهادت به تهران آمده بود و بر سر مزار شهیدان بهشتی و 72 تن شهدای حزب جمهوری نیز رفته بود، او در انشائی که بعد از برگشتن از مزار این شهدا نوشته بود، نام گروه خود را پیش‌مرگان روح الله گذاشته بود.

معصومه هاشمی خواهر دیگر این شهید در جمع خبرنگاران و اهالی رسانه با اشاره به اینکه طاهره با سن کم خود توانسته بود در ابعاد مختلف شخصیتی به تکامل برسد، عنوان کرد: در آن دوره فرمان خودسازی امام(ره) که متشکل از چند بند اعم از نماز اول وقت، روزه های مستحب، پرهیز از غیبت، پرهیز از دروغگویی، حفظ حجاب و... بود، بسیار معروف بود که طاهره این عناوین را به طور جدول برای خود طراحی کرده بود و با انجام هر کدام علامتی به نشان تایید در کنار آن می زد.

خواهر شهید طاهره هاشمی با اشاره به ابتکارات و اقدامات هنری این شهید گفت: تاسیس کتابخانه انجمن اسلامی در دفتر مدرسه یکی از اقدامات طاهره بود که برای آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا برای مطالعه هم سن و سال های خود کتاب های مناسب فراهم کند، اما این کتابخانه آنقدر مهم شد که منافقین نتوانستند آن را تاب بیاورند و در نهایت کتابخانه مدرسه را به آتش کشیدند. طاهره با جمع آوری پول از کسبه و اهالی شهر بار دیگر کتاب های مورد نیاز نوجوانان هم سن و سال خود را که در اثر این آتش سوزی از بین رفته بود تهیه و این کتابخانه را بار دیگر ایجاد کرد.

معصومه هاشمی با بیان اینکه برای حفظ این انقلاب خون هزاران شهید ریخته شده است، تاکید کرد: پیام خون شهدا این است که در هر شرایطی باید از انقلاب و رهبری که حافظ خون شهدا است پیروی کنیم.

براساس این گزارش در پایان این مراسم خانواده شهید با تندیس مزین به تصویر شهید طاهره هاشمی عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش مهر، شهید سیده طاهره هاشمی در سال 1346 در خانواده ای مذهبی در آمل چشم به جهان گشود. وی در دوران تحصیل دانش آموزی ممتاز بود، این شهید پس از پیروزی انقلاب با پیوستن به انجمن اسلامی مدرسه و انجمن اسلامی شهید محله در تداوم انقلاب اسلامی می‌کوشید و سعی داشت دوستان و آشنایان خود را با اسلام آشنا کند.

به گفته خانواده شهید طاهره هاشمی، وی یک شب قبل از شهادتش شهید مظلوم بهشتی و یارانش را با دو تن از اعضای انجمن اسلامی محل(شهید امان الله قدیر و شهید فضلی) را در خواب دیده و مژده شهادتش را از زبان آنها برای خانواده اش تعریف می کند. شهید طاهره هاشمی در ششم بهمن 1360 در حالیکه برای رزمندگان اسلام که برای مقابله با جنگ های محارب در شهر مستقر بودند و مشغول جمع آوری غذا بود، مورد رگبار ملحدین قرار گرفت و به سوی معبود شتافت.