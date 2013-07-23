افزایش شش درصدی میانگین درصد طلاق در استان بوشهر/ تدوین سند کنترل کاهش طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد عصر سهشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر با اشاره به تلاشهای سازمان بهزیستی برای کنترل و کاهش میزان طلاق، اظهار داشت: بهزیستی یک سازمان تخصصی در امر ازدواج و طلاق است و با استفاده از مشاروان و متخصصین تلاش میکنیم بهترین راهکارها را در این زمینه به کار بگیریم.
وی در ادامه به فعالیتهای بسیار خوب سازمان بهزیستی در حوزه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: در سطح استان بوشهر اقدامات ارزشمندی برای کاهش میزان طلاق و افزایش امید به زندگی مشترک انجام گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به افزایش شش درصدی میانگین درصد طلاق در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: میانگین درصد طلاق در استان بوشهر از 10 درصد به 16 درصد رسیده است.
وی با تاکید بر لزوم فعالیت و برنامهریزی بیشتر و موثرتر در راستای کنترل و کاهش میزان طلاق، افزود: تدوین سند کنترل کاهش طلاق از جمله برنامههای مهم است که وظایف تمام دستگاههای ذیربط نیز در این سند مشخص شده است.
عزیزنژاد تصریح کرد: برگزاری دورههای مختلف آموزشی در بحث آئینهای زندگی از جمله برنامههای مهمی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و باید در این حوزه سرمایهگذاری شود.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: در چند سال اخیر نرخ طلاق روند رو به رشدی داشته و رتبه استان در طلاق نگرانکننده است.
ثبت 10 هزار ازدواج و 1800 طلاق در استان بوشهر
کیومرث صالحینیا مدیرکل ثبت احوال بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: ازدواج در جامعه اهمیت و ارزش زیادی دارد و باید در راستای فرهنگسازی در زمینه ازدواج اهتمام ورزیم.
وی با اشاره به روند ثبت ازدواج در 9 سال اخیر در استان بوشهر افزود: بیشترین میزان ازدواج در استان بوشهر در 9 سال گذشته در سال 90 رخ داده است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر خاطرنشان کرد: میانگین سن ازدواج در استان بوشهر در 9 سال اخیر برای زوجها 26.6 سال و برای زوجهها 22 سال بوده است.
صالحینیا تصریح کرد: تعداد دختران زیر 10 سال استان بوشهر که ازدواج کردهاند در سال 83 یک مورد بوده و در سال 86 به 10 نفر رسیده است.
ثبت یک طلاق به ازای هر 6.5 ازدواج در استان بوشهر
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: میانگین سن طلاق در 9 سال گذشته در استان بوشهر برای زوجها 32.3 سال و برای زوجه 27.3 سال بوده است.
وی گفت: در سال گذشته در مجموع 10 هزار و 708 ازدواج ثبت شده و همچنین تعداد یکهزار و 823 طلاق ثبت شده است.
صالحینیا تاکید کرد: در سال گذشته 135 ازدواج با اختلاف سن بیش از 20 سال در استان بوشهر رخ داده است.
وی با بیان اینکه بیشترین سن طلاق در مردان سنین 25 تا 29 سال است افزود: این سن برای زنان بین 20 تا 24 سال است.
صالحینیا بیان کرد: از هر 6.5 ازدواج در استان بوشهر در سال 91 یک طلاق رخ داده که مسئلهای نگرانکننده است.
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