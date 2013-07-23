پرداخت زکات زمینه ساز نزول رحمت بر جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی ظهر سه شنبه در همایش زکات در سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر ضرورت احیای زکات در جامعه اسلامی اظهار داشت: ندادن خمس و زکات نشانه بیماری در یک جامعه است.

وی با بیان اینکه زکات و خمس از جمله فرایض واجب محسوب می شوند، گفت: پرداخت زکات یک واجب الهی و تکلیف شرعی است که سبب پیشرفت اقتصادی می‌شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: زکات زیباترین ارتباط بین بندگان است و به عنوان یکی از پایه‌های دین اسلام به شمار می‌آید که با پرداخت آن فقر در جامعه اسلامی ریشه‌کن می‌شود.

حجت الاسلام موسوی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تقویت و احیای فریضه زکات در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: پرداخت زکات گناهان را محو کرده و زمینه ساز نزول رحمت الهی بر جامعه اسلامی می شود.

امام جمعه موقت خرم آباد نیز در این همایش با اشاره به فضیلت ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این ماه مبارک شیاطین در غل و زنجیر هستند و باید از این فرصت برای تقویت معنویات خود بهره ببریم.

حجت الاسلام قاسم متقی نیا با تاکید بر قرائت قرآن و تدبر در کلام الهی در ماه رمضان بیان داشت: قرآن مسیر زندگی را روزانه به ما گوشزد می کند و چراغ هدایت آحاد مسلمانان است.