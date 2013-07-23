پیشگامی خاطره و زندگینامه بر دیگر آثار گروه ادبیات مستند جایزه شهید آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام فراخوان دومین دوره برگزاری کتاب سال مقاومت نزدیک به 890 اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که از آن میان 48 عنوان کتاب در گروه ادبیات مستند قرار گرفت.

پس بررسی اولیه هیئت انتخاب کتاب 18 عنوان اثر وارد مرحله دوم داوری شد. اکنون این آثار از سوی داوران در حال مطالعه و بررسی دقیق‌اند تا با امتیازدهی سه داور این گروه، نامزدهای نهایی کتاب سال مقاومت انتخاب و اثر منتخب معرفی شود.

در دومین دوره کتاب سال مقاومت آمار آثار دریافتی در گروه ادبیات مستند نسبت به دوره اول با افزایش تعداد آثار روبرو بود و 18 اثر رسیده به مرحله دوم داوری‌ها علاوه بر رشد کمی از نظر کیفی و غنی بخشیدن به محتوا از رشد خوبی برخوردار بود.

در گروه ادبیات مستند کتاب‌های منتشر شده در قالب خاطره، گزارش، زندگینامه، وصیت نامه و جُنگ بررسی می‌شود. در بررسی آثار راه‌یافته به مرحله دوم داوری مشخص شدکتاب‌های منتشر شده با موضوع خاطرات و زندگینامه از نظر تعداد بر دیگر قالب‌های ادبی این گروه غلبه دارد.

گروه ادبیات مستند آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره کتاب مقاومت را از سه جنبه مورد بررسی قرار می‌دهد نخست مرتبط بودن سوژه و موضوع کتاب با ادبیات مقاومت، دوم، توجه به استنادها در ارزیابی آثار و دیگری شیوه نگارش و پرداخت که یکی از عناصر مهم در امتیازدهی آثار است. مجموعه این نکات در بررسی آثار امتیاز نهایی را برای انتخاب یک کتاب فراهم می‌آورد.

دومین جشنواره بین‌المللی کتاب سال مقاومت ـ جایزه ادبی شهید آوینی، مهر ماه سال جاری در تهران به کار خود پایان می‌دهد.