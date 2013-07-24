کاهش 3 هزار میلیاردی منابع سازمان تامین اجتماعی/ دلایل کاهش در سال 91

دکتر سیدتقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان بیمه ای، یک سری تعهداتی دارد که در کوتاه مدت و بلند مدت می بایست تامین شود.

وی با اشاره به وجود بیش از یک میلیون و 800 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی، گفت: این سازمان 12 میلیون بیمه شده اصلی و در مجموع 35 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد که باید به آنها خدمات ارائه بدهد.

نوربخش، تعهدات کوتاه مدت را شامل درمان، بیمه بیکاری و تعهدات بلند مدت را شامل مستمری بگیران دانست و افزود: در صندوق بیمه تامین اجتماعی یک سری منابع و مصارف شکل می گیرد که منابع آن از طریق بیمه اجباری، پیمانکاری و تعهدات دولت در قبال پرداخت 3 درصد حق بیمه اجباری تامین می شود.

به گفته عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصارف این سازمان نیز بابت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت است.

نوربخش با اعلام اینکه در سال 83 منابع این سازمان 3 هزار و 205 میلیارد تومان بود و مصارف آن در حدود 3 هزار میلیارد تومان، افزود: منابع سازمان در آن سال بیشتر از مصارف بود که صرف سرمایه گذاری برای انجام تعهدات تامین اجتماعی شد.

وی ادامه داد: آمارها حکایت از این واقعیت دارد که منابع سازمان تامین اجتماعی در سال 91 به 20 هزار میلیارد تومان و مصارف آن به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد متاسفانه مصارف بیشتر از منابع شده است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت اصلاحات با بیان اینکه منابع و مصارف این سازمان در سال 84 و به هنگام تحویل به دولت نهم به نقطه سر به سر رسیده بود، افزود: متاسفانه این وضعیت، پدیده ای مثبت برای یک سازمان بیمه ای تلقی نمی شود و این نشان می دهد که مدیریت سازمان یا منابع را نتوانسته احصاء کند و یا اینکه مصارف را نتوانسته است کنترل کند.

نوربخش تاکید کرد: البته این منهای تعهدات دراز مدتی است که در قبال مستمری بگیران دارد.

وی با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم در آینده نزدیک، سیاست این دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: دولت آینده می بایست با استفاده از مکانیسم های بیمه ای، هم تجهیز منابع کند و هم مصارف سازمان را کنترل کند.

نوربخش در پایان تاکید کرد: البته طبیعی است در صورتی که منابع بیشتر از مصارف باشد، می توان با سرمایه گذاری ارزش افزوده پیدا کند و به تعهدات آتی سازمان کمک کند.