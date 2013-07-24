به گزارش خبرگزاری مهر، سيد عباس ميرهاشمي، دبير كل جشنواره گفت: رشته تصويرسازي در اين دوره جشنواره براي نخستين بار به صورت بين‌المللي برگزار مي‌شود و امسال چهار رشته كاريكاتور، عكاسي، پوستر و تصويرسازي در جشنواره فجر بين‌المللي است.

ميرهاشمي افزود: با اشاره به ظرفيت و قابليت رشته تصويرسازي و امكان برگزاري آن به صورت بين‌المللي اين رشته نيز به بخش بين‌الملل جشنواره اضافه شد و اميدواريم با برنامه‌ريزي و ايجاد زمينه لازم شرايط بين‌المللي شدن رشته‌هاي ديگر در دوره‌هاي آينده جشنواره فراهم شود.

ششمين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر در بخش‌هاي ملي (نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، سراميك هنري و مجسمه‌سازي)، بين‌الملل (كاريكاتور، عكاسي، پوستر و تصويرسازي) و مكمل (فيلم‌هاي مستند هنرهاي تجسمي و مقالات علمي) بهمن و اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

هنرمندان براي شركت در بخش ملي و بين‌الملل جشنواره تا 29 آذرماه فرصت دارد در سايت جشنواره به نشاني www.ivafestival.ir ثبت‌نام كنند و آثارشان را ارسال كنند.