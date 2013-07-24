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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

رشته تصويرسازي جشنواره تجسمي فجر بين‌المللي شد

رشته تصويرسازي جشنواره تجسمي فجر بين‌المللي شد

رشته تصويرسازي در ششمين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر بين المللي برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد عباس ميرهاشمي، دبير كل جشنواره گفت: رشته تصويرسازي در اين دوره جشنواره براي نخستين بار به صورت بين‌المللي برگزار مي‌شود و امسال چهار رشته كاريكاتور، عكاسي، پوستر و تصويرسازي در جشنواره فجر بين‌المللي است.

ميرهاشمي افزود: با اشاره به ظرفيت و قابليت رشته تصويرسازي و امكان برگزاري آن به صورت بين‌المللي اين رشته نيز به بخش بين‌الملل جشنواره اضافه شد و اميدواريم با برنامه‌ريزي و ايجاد زمينه لازم شرايط بين‌المللي شدن رشته‌هاي ديگر در دوره‌هاي آينده جشنواره فراهم شود.

ششمين جشنواره بين‌المللي هنرهاي تجسمي فجر در بخش‌هاي ملي (نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، سراميك هنري و مجسمه‌سازي)، بين‌الملل (كاريكاتور، عكاسي، پوستر و تصويرسازي) و مكمل (فيلم‌هاي مستند هنرهاي تجسمي و مقالات علمي) بهمن و اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

هنرمندان براي شركت در بخش ملي و بين‌الملل جشنواره تا 29 آذرماه فرصت دارد در سايت جشنواره به نشاني www.ivafestival.ir ثبت‌نام كنند و آثارشان را ارسال كنند.

کد مطلب 2103459

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