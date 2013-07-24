استخراج 14 میلیون تن ماده معدنی از معادن آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه معدن با اشاره به قابلیت استخراج سالانه 14 ميليون تن ماده معدني و لزوم رسیدن به این نکته، افزود: این در حالی است که از اين ميزان سالانه حدود ۹ ميليون تن از ۴۹ نوع ماده معدني استخراج می شود.

وی سنگ هاي تزئيني را بيشتر توليدات معدني آذربايجان غربي به میزان ۵۰۰ هزار تن در سال اعلام کرد و اظهار داشت: آذربایجان غربی کلکسیونی از سنگ های تزئینی بوده که با داشتن 80 نوع سنگ تزئینی یکی از مناطق کم نظیر و پر وسعت کشور است.

وی با اشاره به اینکه از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 49 نوع آن در آذربایجان غربی شناسایی شده که 19 نوع آن در مرحله اکتشاف و 30 نوع آن در مرحله بهره برداری است، اضافه کرد: سینیت های سبز پیرانشهر و مهاباد، گابروهای مشکی قره باغ و گرانیت ها، تراورتن ها و مرمرها در رنگهای مختلف از جمله سنگ های تزئینی آذربایجان غربی هستند.

معاون امور معدن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت،‌معدن و تجارت آذربایجان غربی