مراسم لیالی قدر در خراسان شمالی/ شب قدر است و طی شد نامه هجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در"التفهیم" ابوریحان بیرونی آمده است: و اندر ماه رمضان لیلة القدر است، آنک جلالت او را به دهه پسین جویند و نیز گفتند به طاق‌های این دهه.

لیلة القدر شبی مهم و سرنوشت ساز است، شب نزول رحمت و برکات الهی و تعیین سرنوشت ابدی انسان‌ها است. در خصوص اهمیت این شب گفتنی است که از صدر اسلام و از عهد رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسم بر آن بوده است که شب‌های قدر را احیا بگیرند و تا سپیده‌دم به آداب مخصوص آن از جمله دعا و نماز و استغفار بپردازند. در فضیلت شب قدر آمده است شبی بهتر از هزار ماه است؛ لیلة القدر خیر من الف شهر.

به احتمال قوی این شب ارجمند یکی از شب‌های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان است.

در آیه نخست سوره مبارکه قدر نیز تصریح شده است به آن که قرآن کریم در شب قدر نازل شده است؛ انا انزلناه فی لیلة القدر.

شب قدر در خراسان شمالی

مراسم احیاداری در مساجد و حسینیه شهرها و روستاهای خراسان شمالی با حضور پرشور مردم مومن و با ایمان این خطه از ایران اسلامی برگزار می‌شود.

در این مراسمات که از ساعتی پس از افطار آغاز می‌شود؛ زن و مرد، پیر و جوان در حالی که کتاب‌های قرآن و ادعیه مذهبی را در دست گرفته‌اند به ائمه اطهار (ع) متوسل می‌شوند و این بزرگان را واسطه خود در پیشگاه خداوند قرار می‌دهند.

در این شب، شب زنده داران خراسان شمالی به راز و نیاز و عبادت پرداخته و با قرائت ادعیه ویژه شب‌های قدر، دعای جوشن کبیر و ابوحمزه ثمالی، اقامه نماز صد رکعتی، برگزاری آیین قرآن به سر و خواندن زیارت‌های این شب، سرنوشتی خیر را از خداوند متعال درخواست می کنند.

مراسم لیالی قدر در ۱۰ مسجد محوری خراسان شمالی اجرا می شود

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، از برگزاری مراسم لیالی قدر در ۱۰ مسجد محوری استان خبر می دهد.

حجت‌الاسلام بابامحمد ایزانلو می گوید: همزمان با لیالی قدر مراسم ویژه ای در 10 مسجد محوری استان اجرا می شود.

وی اظهار می‌کند: این مراسم در شهرستان بجنورد در محل مصلی امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت الاسلام گل زاده و امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) موسوم به معصوم زاده با سخنرانی حجت الاسلام شرف خانی، در شیروان در محل مصلی نماز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام یعقوبی و در اسفراین در محل مسجد امام حسین (ع) با سخنرانی حجت الاسلام محمدیان برگزار می شود.

حجت الاسلام ایزانلو می افزاید: مراسم این شب ها در شهرستان فاروج نیز به سخنرانی حجت الاسلام محمدزاده در محل مسجد جامع، در گرمه با سخنرانی حجت الاسلام گرمابی در محل مسجد موسی بن جعفر(ع) و در مانه و سملقان با سخنرانی حجت الاسلام احمدزاده در محل مسجد جامع برگزار می شود.

وی تصریح می کند: در شهرستان راز و جرگلان نیز این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام غفاری در محل مسجد جامع، در سنخواست با سخنرانی حجت الاسلام یوسف زاده در محل مسجد جامع و در جاجرم با سخنرانی حجت الاسلام وحیدی در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار می شود.

حجت الاسلام ایزانلو، برگزاری نماز مغرب و عشاء، نماز 100 رکعتی، قرائت دعای جوشن کبیر، مناجات خوانی، مداحی، سخنرانی و قرآن به سر گرفتن را از برنامه های این شب ها ذکر می کند.

وی یادآور می شود: این برنامه ها از ساعت 21 تا دو بامداد ادامه دارد.

مراسم ویژه شب قدر در معصوم زاده

مدیر اجرایی امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) شهرستان بجنورد موسوم به معصوم زاده از اجرای برنامه های ویژه شب های قدر در محل این امامزاده خبر می دهد.

خلیل ولی پور می گوید: همزمان با شب های قدر برنامه های ویژه این شب ها در محل این امامزاده اجرا می شود.

وی اقامه نماز 100 رکعتی، دعای جوشن کبیر، سخنرانی و مداحی و قرآن برسر گرفتن را از جمله برنامه های این شب ها اعلام می کند.

وی می افزاید: سخنران شب اول قدر در این امامزاده حجت الاسلام سیف الله سهرابی؛ مدیرکل اوقاف و امور استان و مداح اصغر قدیمی از مداحان استان و سخنران شب دوم نیز حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی؛ امام جمعه بجنورد و مداح حسین محراب است.

ولی پور می گوید: همچنین سخنرانی شب سوم قدر را حجت الاسلام احمد شرف خانی؛ مسئول فرهنگی امامزادگان کل کشور و مداحی این شب را مداح محمرضا ایزی بر عهده دارند.

وی ساعت برگزاری این مراسم را از ساعت 21 تا دو بامداد ذکر می کند.