خوب، بد و زشت در فوتبال کرمان/ بی اخلاقی و بازی با فرهنگ کریمان

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان روزگاری افتخار استان کرمان بود و شاید بتواند در آینده هم باشد اما آنچه که مسلم است این تیم و حواشی اطراف این روزها به هیچ عنوان هم اکنون مایه افتخار کرمانیها نیست، این روزها کسی دنبال این نیست که مس در یک بازی فوتبال برنده شود و یا در لیگ برتر اول شود و به لیگ آسیایی راه یابد و حتی بازیکن به تیم ملی بدهد اینها همه در درجه دوم اهمیت برای مردم کرمان قرار گرفته اند، مهم برای مس این است که دیگر اتفاقی نیفتند که برخی به اسم هوادار فوتبال در شهر کرمان وارد زمین تمرین مسابقه شوند و یک مربی را هر چند با سابقه نامناسبش در اذهان فوتبالی های کرمان، مورد هجمه فیزیکی قرار دهند، این مساله در اتفاقات فرهنگی و اجتماعی کرمان طی دهه های اخیر اوج ناهنجاری اجتماعی لقب گرفته است دلیل این ادعا هم این است که در این سالها هیچ گاه رسانه های و به طور همزمان به این گونه فرهنگ تماشاگران فوتبال کرمان که برگرفته از فرهنگ عمومی مردم این دیار است را زیر سوال نبرده اند.

اصولا در اینجا این سوال مطرح می شود که شکل گیری یک تیم ورزشی در یک استان آن هم در شرق کشور به چه دلیل صورت می گیرد؟ جواب دادن به این سوال بسیار ساده است کافی است که اوضاع اجتماعی کرمان را قبل از ورود این تیم به لیگ برتر را با بعد از راهیابیش به این رقابتها را بررسی کنیم.

رکود و سکون به خصوص در زمینه نشاط اجتماعی بین جوانان کرمانی را قبل از هشت دوره حضور مس در لیگ برتر با این هشت سال گذشته مقایسه کنید مس تیمی بود که به یکباره و با قدرت وارد لیگ برتر شد در طول هشت سال گذشته مس هر چه که بود و فارغ از هر نتیجه ای که کسب کرده بود اما به واقع نقش مثبت در نشاط اجتماعی کرمان داشت هر چند این سهم فراز و نشیبهایی نیز داشت اما هیچ گاه متوقف نشد.

اینکه این تیم هر هفته صدها هزار کرمانی را در استانی که در مجاورت مرزهای شرقی و انواع آسیبها به جای اینکه پای بسیار از مسائل بنشاند به ورزشگاه می برد و یا ساعتها کنار تلویزیون میخ کوب می کرد موفقیتی بسیار بزرگ است که حفظ این موفقیت نیز بسیار خطیر و حساس است.

از نشاط اجتماعی تا بد رفتاری و ناهنجاری

اوج نشاط اجتماعی در فوتبال کرمان می توان در مسابقات آسیایی دید همه کرمانیهای از پیر و جوان خوشحال و سر زنده شده بودند آن هم در شهری که می گویند پس از کشتار فجیع آقا محمد خان افسردگی در آن ریشه تاریخی دارد اما جدا از اینکه این نظریه درست باشد و یا خیر آنچه که در این سوی سکه است و ما می دیدیم تحول رفتار اجتماعی از خمودگی به نشاط اجتماعی بود.

اینجا در کرمان و در نزدیکی مرزهای شرقی در فرهنگی که در تناقضی نا مناسب برخی خرده فرهنگهایش در سایر فرهنگهای مورد بی مهری قرار می گیرند ما شاهد فرهنگ سازی بودیم و مردم کرمان با افتخار از یک مجموعه 12 نفره سخن می گفتند.

اما این روزها چرا مس کرمان تبدیل شده است به مایه تاسف فرهنگ کرمان، چه شده که این تیم که تا چند ماه قبل واژه فرهنگی را به دوش می کشید به سمتی رفته که مردم دیار کریمانش که به میهمان نوازی شهرت یافته اند به یکباره درون زمین می روند و مربی را مورد هجمه قرار می دهند و در نهایت بسیاری از افراد غیر بومی که کوچکترین آشنایی با فرهنگ کرمان ندارند پس از آن دست به قلم شوند رفتار عده ای معدود را به فرهنگ کرمانی تسری دهند.

عدم مدیریت بحران و بی اعتنایی به هواداران زمینه سازی حاشیه سازی شد

مدیریت بحران در مس کرمان کجای این قضایا بود چه شد که با این معدود هیچ برخورد قضایی و انتظامی صورت نگرفته است چرا از پایه با این ناهنجاری تاسف بار اجتماعی برخورد نشده است؟ چه شده که این روزها از پدیده شنگیسم در کرمان یاد می کنند و در واقع چه چیز پشت سر این تیم وجود دارد که چنین پدیده هایی در آن ایجاد می شود؟ ضربه ای که هم اکنون به فرهنگ و شخصیت اجتماعی مردم کرمان و این تیم وارد شده است را چه کسی پاسخگو است؟

بسیاری از دست اندرکاران این تیم می گویند عده ای حاشیه ساز برخی هواداران را تهییج کرده اند که به برخورد فیزیکی با مربیان در حین تمرینات و همچنین برخورد با کادر مدیریتی تیم در فوردگاه روی بیاروند تا آنها مجبور به تغییرات در این تیم کنند. سوال اینجاست چرا از سوی مراجع طی صلاح با این افراد برخورد نمی کنند.

خبرگزاری مهر در چندین گزارش پیش از این خواستار برخورد قضایی با مسببان بروز چنین صحنه های زننده ای در ورزش کرمان شده است و انتظار می رود با عاملان پس و پشت پرده این اتفاقات در کرمان برخورد شود که اگر نشود و تغییرات اخیر در مس به مذاق آقایان خوش نیاید بار دیگر چنین خواهند کرد.

دستگاههای امنیتی و قضایی کرمان بارها و در موارد مختلف عملکرد بسیار مثبتی در تحولات استان کرمان داشته اند به گونه ای که این استان با وجود نزدیکی به مرزهای شرقی هم اکنون یکی از قطبهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی کشور در کمال امنیت اجتماعی است به همین دلیل از این دستگاهها می خواهیم در این خصوص نیز بدون اغماض وارد شوند.

هر چند که قصد داریم در قسمت دوم بررسی وضعیت مس تا حدودی به بحث ورزش ورود کنیم اما پیش از آن می توان با نگاهی آسیب شناسانه به یکی از مهمترین دلایل بروز جو کنونی در فوتبال کرمان بپردازیم.

سوال اینجاست چه کسی وظیفه ارتباط بین باشگاه مس کرمان و هواداران و رسانه ها را به عهده دارد؟

عدم ارتباط با رسانه ها و هواداران در مس خلاء ایجاد کرده است

نمی توان با سکوت و کانالیزه کردن ارتباطات در یک تیم فوتبال ورزشی که مهمترین رکن آن هوادارانش هستند و از سوی دیگر تعامل با رسانه ها در آن مهمترین اصل است حواشی را کنترل کرد و باشگاه را با موفقیت پیش برد.

در دنیای امروز و در تمام لیگهای مشهور فوتبال رکن اصلی همه باشگاهها هواداران و مردم هستند و رسانه نیز از ستونهای موفقیت تیمهای ورزشی محسوب می شوند در واقع هر گاه این دو یکی شوند حتی اگر ترکیب تیم ضعیف باشد می توان در خصوص نتیجه گیری هر تیمی خوش بین بود.

سوال ما از مدیریت باشگاه مس کرمان این است مدیر روابط عمومی تیم مس کرمان کیست؟ حلقه وصل شما با هواداران و رسانه ها چگونه تعریف شده است؟

هر چند مس کرمان طی سالهای گذشته به خصوص فصل قبل به دلیل نزدیکی برخی افراد و رسانه ها به این تیم در چنین سمتهایی ضربه خورده است و در واقع حواشی از همین منطقه تیم را فراگرفته بود اما کتمان وجود یک ضرورت در تیم نمی تواند دلیل قابل قبولی برای کنترل آسیبهای احتمالیش باشد.

بارها پیش از این گفته شده و هم اکنون نیز تاکید می کنیم که مس کرمان مدیر روابط عمومی می خواهد اما نه از جنس حاشیه سازش آنگونه که در فصل گذشته نمود پیدا کرد بلکه مدیری لایق و با تجربه که بتواند بدون وابستگی به برخی رسانه های تمامیت خواه و حاشیه ساز با تمام رسانه ها ارتباط منطقی و سازنده ایجاد کند.

باز هم هشدار می دهیم که انتخاب غلط در این مسیر می تواند مس را همچون نیم فصل اول سال گذشته غرق در حاشیه کند. ورزشی بودن، داشتن جایگاه قابل قبول برای هواداران و رسانه ها و دوری از حاشیه و متعهد بودن به اخلاق، ارزشهای اسلامی و بی طرفی از مهمترین شاخصه های روابط عمومی است.

اما در خصوص ساختارها بروز حواشی اخیر در مس نیز باید از دید ورزشی نیز بررسی لازم صورت گیرد.

لزوم آسیب شناسی و ریشه یابی بروز حواشی

نباید از کنار دلایل بروز درگیریهای فیزیکی و قرار گرفتن کرمان و فرهنگش در معرض برخی رسانه ها که بی رحمانه فوتبال کرمان را آماج انواع خبرها قرار دادند نیز گذشت.

مس کرمان در طول هشت سال گذشته شاهد حضور مربیان درجه یک ایران و جهان بوده است در حال حاضر هم بگوویچ در مس رفسنجان در حال فعالیت است، بلاژویچ و بوناچیچ نیز از جمله این مربیان بودند مس کرمان علیرغم برخی گفته های سرمربی سابق مس و مدیرش، اگر به لیست بازیکنان حاضر در مس کرمان نیز نگاهی بیندازیم با کهکشانی از بازیکنان درخشان ایرانی و بین المللی در این تیم مواجه می شویم.

پس به خوبی می توان شاهد بود که مس کرمان در هر فصل مکانی آرام و بدون حاشیه برای بسیاری از بازیکنان بوده است از رحمتی گرفته تا ادینهو از بازیکنان اروپایی گرفته تا بازیکنان سوری و عراقی بسیاری از بازیکنان درجه یک کشور از این تیم شهرت یافته اند اما در کمال تعجب می بینیم که برخی افرادی که در فصل نقل و انتقالات این تیم در سال جاری نقش داشتند می گویند بازیکنان از آمدن به کرمان سر باز می زدند.

در کمال تعجب همین افراد می گویند که برخی از بازیکنان که مورد توجه مس بودند بروز حواشی در مس را دلیل عدم حضورشان در این تیم اعلام کرده اند این گفته بیشتر به شوخی می ماند زیرا اگر نگاهی به بایگانی خبرهای رسانه ها بیندازیم بسیاری از بازیکنان مطرح طی هشت سال گذشته برای دوری از حواشی و هیاهوی تیمهای رنگارنگ مس کرمان را به هر تیم دیگری ترجیح می دادند تیمی که حاشیه نداشت و از همه مهمتر در انجام قراردادش با بازیکنان همیشه متعهد بوده است.

به این نکته باید توجه کرد که با بستن دربهای اطراف و توجیه کردن اشتباهات در جذب بازیکنان ضعیف نمی توان بحران ایجاد شده در مس را توجیه کرد.

عدم جذب مجدد بوناچیچ در فصل جاری، از دست دادن بازیکنان تاثیر گذار و عدم جذب بازیکنان تاثیر گذار نتیجه واضحش نارضایتی هواداران بود هر چند که نمی بایست این حواشی به درگیری فیزیکی کشیده شود اما بدون شک همین عملکرد ضعیف بود که برخی حاشیه سازان را در مواجه با شرایط مطلوب برای حاشیه سازی و گرفتن ماهی از آب گل الود ترغیب کرد.

در هر صورت مس کرمان به دلیل این عدم مدیریتها و حاشیه سازیها رکورد تغییر سرمربی را در لیگ ایران زد و چند ساعت به آغاز لیگ سرمربی مس تغییر کرد.

اینکه آیا یاوری همیار موفقی برای مس خواهد شد به نظر نمی رسد این روزها کسی به آن فکر کند، هم اکنون همه غرق در این هستند که تقوی که محبوبتی در کرمان نداشت از فوتبال این شهر رفت.

باید دست به دست هم داد و اجازه نداد که عدم مدیریتها، بی سلیقگیها و حاشیه سازیها فوتبال کرمان را از تنها سهمیه اش در لیگ برتر دور کند.

کرمانیها خاطره خوبی از من دارند



محمود یاوری که جانشین تقوی در مس کرمان شده است، عنوان می کند که یک دوره‌ دیگر هم به این تیم آمده‌ام و در حالی که مس در خطر سقوط قرار داشت به لطف خدا و با همت تماشاگران و بازیکنان حذف نشد.

بنابراین مردم هم خاطره‌ خوبی از من دارند. ضمن این‌که من اهل حاشیه نیستم. شهبازی مدیرعامل مس برای اولین بار با من تماس گرفت و گفت که می‌خواهیم مس را هم از بحران خارج کنیم و هم مسوولیت فنی‌اش را بر عهده بگیریم. من ابتدا درباره‌ تقوی پرسیدم که شهبازی گفت او انصراف داده است. به همین دلیل از تقوی رخصت گرفتم و با این‌که او مربی جوانی است با اجازه روی نیمکت مس نشستم.

این مربی تصریح کرد: فرق بنده و مربیان دیگر این است که در کرمان کارنامه‌ نامعقولی ندارم و به مردمش هم نزدیکم! به هر حال من هم با اینجور مسائل آشنا هستم و به خاطر آنهایی که دوست دارند در مس باشند خدمت می‌کنم، نه به خاطر چهار نفر که تیم را به حاشیه می‌برند. باید بگویم این افراد همه جا هستند. شما هرجا که باشی محال است در مسیرت به سنگلاخ برخورد نکنی و بی‌دغدغه کارت را انجام دهی. اما من این موضوع را با مدیریت باشگاه حل کردم. همان چند نفر هم که در تمرین درگیری ایجاد کردند ان‌شاءالله موفقیت یا انسجام تیم را می‌بینند و با مس همراه می‌شوند به هر حال آنها هم پیروزی می‌خواهند.

محمود یاوری در پاسخ به این پرسش که چند هفته زمان می‌برد تا تفکراتش را در مس پیاده کند، گفت: من کارم را انجام می‌دهم اما باید صبر و حوصله داشته باشیم از طرفی هم هر هفته بازی داریم و نمی‌توانم فشار زیادی به بازیکنان بیاورم. من در ذوب آهن 10 روزه با آنها کار کردم که از لحاظ بدنی روز به روز بهتر شدند همان نسخه را برای مس هم خواهم پیچید.

