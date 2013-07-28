به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی میر باقری عصر شنبه 18 رمضان در جمع مردم شهرستان شاهرود در مسجد مدرسه قلعه این شهر با اشاره به موانع قرائت قرآن و دلایل بی بهره ماندن انسان از فیوضات این بحر نورانی افزود: یکی از موانع قرائت قرآن این است که وقتی انسان وارد قرآن شود، خداوند متعال در سمع انسان حجاب می اندازد و این حجاب مستمر است یعنی قرآن را می خوانی ولی بهره نمی بری.

وی با بیان این مطلب که هرکسی که اهل ملکوت شد او هم می بیند و بنابر این اگر می خواهید وارد قرآن شوید باید توجه به عظمت های قرآن کرده و بدانید این چه کتابی است تصریح کرد: باید به این باور برسید که قرآن زنده است و مرکب روی کاغذ نیست، این یک حقیقت نازل شده الهی است که به قالب کلام در آمده، کلامی که محترم و پاک است و بدون وضو نمی شود به آن دست زد.

انسانی که در معرض قرآن قرار گیرد به سمع می رسد

استاد خارج اصول حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه باطن قرآن هم نیز همین گونه است و بدون طهارت نمی توان به آن رسید خاطر نشان کرد: اگر انسان فهمید که قرآن چه کتابی است در مقابل آن به خشوع می رسد، این خشوع و تواضع است که درهای غیب و سماوات قرآن را به روی انسان باز می کند و انسان از رزق های سماواتی و رزق هایی که آسمانیان از قرآن برخوردارند برخوردار می شود.

وی تاکید کرد: اگر انسان با این آداب وارد قرآن شود و اگر همه قوایش را در معرض قرآن قرار دهد زمانی که در معرض قرآن بنشیند گوشش با قرآن باشد سمع می کند.

پیمودن راه هدایت الهی بدون "هدی للمتقین" امکان پذیر نیست

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان این مسئله که صاحب این خانه زنده است و ناظر و شاهد اعمال است، سلام های ما را می شنود و جواب هم می دهد و اگر این اعتقاد نبود حرم رفتن معنایی نداشت اذعان کرد: دقیقا قرآن همین طور است انسان وقتی قرآن را باز می کند باید معتقد باشد که کلام و کتاب خداست. همه ارزاق باطنی در قرآن خلاصه می شوند، همه ارزاقی که به انبیاء داده شده در قرآن جمع شده است، آنچه انبیاء با ریاضت بدست آورده نمی تواند راه به جایی ببرد.

‏ وی با اشاره به روایات متعددی که در باب شفاعت قرآن در روز قیامت در صحنه محشر وارد شده ابراز داشت: قرآن خودش هدایت کننده است "هدی للمتقین" روح، فکر و باطن انسان را می گیرد و انسان را در مقدمات باطنی و معبودی و توحیدی سیر می دهد و راه خدا بدون امام و کتاب پیمودنی نیست.

آثار گناهان در جهان منعکس می شود و از بین رفتنی نیست

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با یادآوری اینکه قرآن یک حبل المتصل است اظهار داشت: این یعنی قرآن یک حبل زنده است که ما را در درجات خودش سیر می دهد تا به سرچشمه نور برسیم، نه اینکه ما در وادی قرآن سیر می کنیم قرآن ما را در وادی خودش سیر می دهد تا انسان را به سرچشمه نور برساند تا وقتی قرآن را باز می کنیم عهد نامه ما این باشد که چطور به عالم نگاه کنیم.

میرباقری همچنین با بیان این مطلب که در بچگی آجرها را پشت سر هم می چیدید و یک تلنگر به اولی می زدید و هزار تا آجر روی هم می ریخت گفت: الان هم یک تلنگر می زنیم در عالم منعکس می شود یک کلمه می گوییم یا یک حرف می زنیم و این حرف جاری می شود لذا جمع کردنش دیگر از عهده ما خارج است هرچقدر هم بخواهیم برگردیم و جمع و جور کنیم امکان آن نیست.

‏ وی تاکید کرد: گناه هم همین گونه است این طور نیست که ما وقتی گناه می کنیم گناه تمام شود این گناه دائما آثارش می ماند لذا در روایات است گاهی یک گناه هفت نسل انسان را می گیرد یکی گناه کردن یک بخل ورزیدن یا یک دست به حرام زدن، هفت نسل و گاهی بیشتر آثارش می ماند.

تلاوت قرآن با شرایطش گناهان را پاک می کند

این استاد درس خارج اصول حوزه یادآور شد: وسعت مغفرت خدا که همه عوامل در اختیار اوست می تواند جبران یک گناه را بکند، اگر در مقابل قرآن احترام کند وقت خواندن قرآن در مقابل هر حرف یک درجه به درجات اضافه می شود، یک گناه کم می شود و یک حسنه برایتان می نویسند، ممکن است با یک حرف قرآن، بار انسان بسته شود.

‏ میر باقری با اشاره به این مطلب که اگر بنا باشد لغزش های انسان پاک نشود و انسان را بگیرد هیچکس اهل نجات نیست الا معصومین(ع) تصریح کرد:‏ این گونه نیست که ما خیال کنیم آلودگی های ما امور آسانی هستند حالا دروغ گفتیم، یک دروغ است این گونه نیست در روایات آمده است که، فرمود: بدترین گناه آن گناهی است که صاحبش آن را کوچک می شمرد.

قرآن از ارزاق معنوی ماه مبارک رمضان است

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم اظهار داشت: بعضی از آنهایی که خدا خیر بر ایشان نمی خواهد، گناه بزرگ می کنند و فراموش می کنند، مومن اگر یک گناه کوچک بکند تا آخر عمرش در خاطرش است و مقابل چشمش است و استغفار می کند از این گناه.

وی با تاکید بر این که ‏در این ماه اسباب مغفرت الهی برای این که انسان را از گناهان خودش دور بکند و از عواقب اعمال خودش جدا بکند و تدارک بکند آماده است، بنابر این از ارزاق معنوی این ماه است که اگر کسی به آن رزق رسید همه گناهانش پاک می شود.

میر باقری در خاتمه با بیان این مطلب که گناه پاک شدنی دو گونه است اذعان کرد: گاهی این گونه است که گناهان گذشته انسان پاک می شود و گاهی انسان در یک مقامی قرار می گیرد که خداوند متعال گذشته و آینده اش را می آمرزد.

این مراسم به همت هیئت الشهداء شهرستان شاهرود برگزار می شود.