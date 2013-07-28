پیشنهاد 95 میلیون پوندی رئال مادرید برای "گرث بیل"

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه رئال در نظر دارد برای به خدمت گرفتن "گرث بیل" 51 میلیون پوند به تاتنهام بپردازد و این در حالی الست که رئالی‌ها حاضر شده‌اند به اضافه این بازیکن، "آنخل دی ماریا" با قیمت 25 میلیون پوند و "فابیو کوئنترائو" با قیمت 19 میلیون پوند را نیز به تاتنهام بدهند. مجموع این نقل و انتقالات 95 میلیون پوند می‌شود.

بر پایه گزارش سان، رئال مادرید پیش‌تر پیشنهادی 81 میلیون پوندی به تاتنهام ارائه کرده بود که این پیشنهاد مورد موافقت باشگاه لیگ برتری واقع نشده بود.

"آندره ویلاس بوآس"، سرمربی تاتنهام، پیش از این نسبت به جذب "آنخل دی ماریا"ی 25 ساله ابراز تمایل کرده است. "کوئنترائو"ی پرتغالی هم می‌تواند در سمت چپ خط میانی تاتنهام برای این تیم به بازی بپردازد.