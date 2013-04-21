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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

تاتنهام روی "گرث بیل" 100 میلیون پوند قیمت گذاشت

تاتنهام روی "گرث بیل" 100 میلیون پوند قیمت گذاشت

رئیس باشگاه تاتنهام گفته است هر باشگاهی که خواهان به خدمت گرفتن ستاره ولزی این تیم است باید 100 میلیون پوند به این تیم بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر تیم‌های بایرن مونیخ و رئال مادرید در اندیشه به خدمت گرفتن "گرث بیل" هستند.

"پپ گواردیولا" که از فصل آینده هدایت بایرن را بر عهده خواهد داشت از مسئولان قهرمان آلمان خواسته تا شرایط حضور این بازیکن 23 ساله را در تیمشان فراهم بیاورند اما "دانیل له‌وی" تصمیم دارد یک فصل دیگر این بازیکن را در تیمش نگه دارد.

"گرث بیل" امروز در بازی مقابل سیتی برای تاتنهام به میدان خواهد رفت. این بازیکن چند هفته‌ای می‌شود که به دلیل آسیب دیدگی خانه نشین بوده است. تاتنهام در حال حاضر با دو بازی کمتر نسبت به آرسنال در فاصله پنج امتیازی این تیم قرار دارد.

کد مطلب 2037353

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