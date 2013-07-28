هیات داوران جشنواره بازی های رایانه ای مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران 22 تا 26 مردادماه جاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

داوران این دوره از جشنواره بازیهای رایانه ای شامل صاحب نظران عرصه فرهنگی، هنرمندان و متخصصان حوزه گیم خواهند بود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره سوم بازیهای رایانه ای ، "مصطفی رحماندوست"، "امیر محمد دهستانی"، "سهیل دانش اشراقی"، "آرش رادکیا"، "یاسر ژیان"، "پیام آزادی"، "سید محمود موسوی نژاد"، "هادی اسکندری"، "میرحسین حسینیان"، "مهدی زنگنه"، "نورا حق پرست"، "سید علی سید اف" و "امیر محمد رضایی" هیات داوران این رویداد علمی فرهنگی را تشکیل می دهند.

مصطفی رحماندوست نویسنده و شاعر عرصه کودک و نوجوان در کارنامه خود مدیریت مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیر مسئولی نشریات رشد و تالیف چندین مجموعه شعر ویژه کودکان و نوجوانان را دارد.

امیرمحمد دهستانی دیگر داور این دوره جشنواره گیم تهران کارگردان حوزه سینمای انیمیشن و مدرس دانشگاه هنر است.

سهیل دانش اشراقی نیز طراح مفهومی و مدیر هنری چندین بازی رایانه ای را عهده دار بوده و از مدرسان عرصه طراحی و گرافیک به شمار می رود.

آرش رادکیا دیگر داور جشنواره سوم بازیهای رایانه ای در عرصه طراح مفهومی بازی و انیمیشن دارای تخصص است.

یاسر ژیان نیز مدیر فنی و برنامه نویس ارشد بازیهای رایانه ای به شمار می رود.

پیام آزادی از دیگر داوران جشنواره امسال بازیهای رایانه ای موسیقیدان و طراح موسیقی چندین پروژه بازی رایانه ای است.

سید محمود موسوی نژاد همچنین متخصص طراحی و ترکیب صدا و صداگذاری و از فعالان حوزه فنی گیم به شمار می رود.

هادی اسکندری دیگر داور این دوره از جشنواره بازیهای رایانه ای نیز طراح بازی (Game designer ) و مدرس طراحی بازی رایانه ای است.

میرحسین حسینیان نیز طراح بازی و مدرس طراحی بازی بوده و از کارشناسان عرصه گیم محسوب می شود.

مهدی زنگنه نویسنده، شاعر و از فعالان عرصه گیم که پیشتر دبیری جشنواره بازی های رایانه را در کارنامه خود دارد.

نورا حق پرست از نویسندگان حوزه کتاب کودک و نوجوان بوده و تاکنون بیش از چهل کتاب منتشر کرده است.

سید علی سید اف دیگر داور جشنواره بازیهای رایانه ای نیز طراحی و برنامه نویسی سیستم های شبیه ساز بازی رایانه ای و موتورهای گرافیک را در حوزه فعالیت خود و کارنامه حضور در عرصه گیم دارد.

امیر محمد رضایی نیز از مدیران عرصه تولید و طراح بازیهای رایانه ای به شمار می رود.

به گزارش مهر، سومین جشنواره بازیهای رایانه ای در قالب بخش های اصلی و نگاه ویژه برگزار خواهد شد؛ همچنین در این دوره، بازی های بخش مستقل در بخش های مختلف بصورت جداگانه و در ارزیابی نسبت به یکدیگر جدا از بازی های حمایت شده داوری می شود.