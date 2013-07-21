مهلت ارسال آثار به جشنواره بازی های رایانه ای تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان به حضور آثارشان در جشنواره بازی های رایانه ای تهران تا پایان وقت اداری هفتم مردادماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارائه کنند.

پیش از این 31 تیرماه به عنوان آخرین مهلت ارسال اثر به سومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران اعلام شده بود.

بازی سازانی که بازی آنان هنوز برای ارائه به دبیرخانه سومین جشنواره گیم تهران آماده نشده می توانند برای حضور در این رویداد ثبت نام کرده و پیش از آغاز داوری ها، نسخه نهایی آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

ترکیب هیات داوران و انتخاب این جشنواره را متخصصان عرصه گیم تشکیل خواهند داد.

بازی های مستقل در این دوره از جشنواره بازی های رایانه ای در هر بخش در قیاس با هم داوری شده و بازی های حمایتی و مستقل در یک بخش واحد داوری نخواهند شد.

همچنین در این دوره، بازی های بخش مستقل در بخش های مختلف بصورت جداگانه و در ارزیابی نسبت به یکدیگر جدا از بازی های حمایت شده داوری می شود.

سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران از 22 تا 26 مرداد ماه سالجاری در دو بخش اصلی و نگاه ویژه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.